Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Бешикташ
Антальяспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
13 августа, 17:25
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бешикташ
Антальяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор

Бешикташ - Антальяспор: обзор матча 18 августа 2024

Бешикташ
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
4 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Антальяспор
13' Ч. Иммобиле
23' Ч. Иммобиле
56' Рафа
90+5' Э. Мучи
1' Б. Самудио
51' Б. Самудио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бешикташ - Антальяспор
Матч завершен
ГОЛ! 4:2! Эрнест Мучи
Пас отдал Чер Ндур
90' +5
Желтая карточка
Аль Мусрати
89'
Замена
Эрнест Мучи ️️️️➡️️ Рафа
88'
84'
Замена
Emre Uzun ️️️️➡️️ Эмреджан Узунхан
76'
Желтая карточка
Талиссон
Желтая карточка
Артур Масуаку
67'
Замена
Артур Масуаку ️️️️➡️️ Эмирхан Топджу
67'
Замена
Чер Ндур ️️️️➡️️ Семих Кылыксой
67'
66'
Замена
Jakub Kałuziński ️️️️➡️️ Сэм Ларссон
63'
Красная карточка
Гюрай Вурал
ГОЛ! 3:2! Рафа
Пас отдал Милот Рашица
56'
Желтая карточка
Семих Кылыксой
55'
51'
ГОЛ! 2:2! Брайан Самудио
Пас отдал Эрдоган Йесилюрт
Желтая карточка
Омар Колли
49'
ГОЛ! 2:1! Чиро Иммобиле
Пас отдал Семих Кылыксой
23'
ГОЛ! 1:1! Чиро Иммобиле
Пас отдал Милот Рашица
13'
1'
ГОЛ! 0:1! Брайан Самудио
Пас отдал Сэм Ларссон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
15
Омар Колли
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Аль Мусрати
ЦП
2
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Семих Кылыксой
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
11
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
14
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
5
Сонер Дикмен
ЦП
81
Брайан Самудио
ЛВ
10
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
71
Жан Онана
ОП
8
Салих Учан
ЦП
73
Чер Ндур
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
4
Онур Булут
ПП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
Антальяспор
34
Догукан Эзкан
ВР
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
91
Burak Ingenc
ЦП
18
Jakub Kałuziński
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
29
Mehmet İlhan
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
53
Топджу
15
Колли
3
Паулиста
6
Мусрати
2
Свенссон
83
Фернандеш
7
Рашица
27
Рафа
9
Кылыксой
17
Иммобиле
4-3-1-2
13
Пирич
2
Талиссон
14
Узунхан
89
Сары
11
Вурал
22
ван де Стрек
6
Ракип
5
Дикмен
81
Самудио
17
Йесилюрт
10
Ларссон
53
Топджу
26
Масуаку
26
Масуаку
53
Топджу
9
Кылыксой
73
Ндур
73
Ндур
9
Кылыксой
27
Рафа
23
Мучи
23
Мучи
27
Рафа
10
Ларссон
18
18
10
Ларссон
14
Узунхан
20
20
14
Узунхан
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
71
Жан Онана
ОП
8
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
4
Онур Булут
ПП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
34
Догукан Эзкан
ВР
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
29
Mehmet İlhan
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
71
Жан Онана
ОП
8
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
4
Онур Булут
ПП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
34
Догукан Эзкан
ВР
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
29
Mehmet İlhan
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
4
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
17
13
Офсайды
5
2
Количество передач
399
323
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.57
1.18
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mehmet Turkmen, Turkey
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+