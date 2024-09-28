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Хатайспор
Касымпаша
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
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Последние матчи
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Хатайспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Хатайспор - Касымпаша: обзор матча 19 августа 2024

Хатайспор
19.08.2024, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Касымпаша
21' Ж. Фернандеш
90+1' Н. Да Кошта
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хатайспор - Касымпаша
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 1:1! Нуну Да Кошта
82'
Замена
Кеннет Омеруо ️️️️➡️️ Николас Опоку
82'
Замена
Кафу ️️️️➡️️ Айтач Кара
Замена
Дженгиз Демир ️️️️➡️️ Бурак Йылмаз
81'
Замена
Ригоберто Ривас ️️️️➡️️ Жоэльсон Фернандеш
78'
Замена
Керим Алиджи ️️️️➡️️ Камил Ахмет Черекчи
78'
77'
Замена
Гекхан Гюль ️️️️➡️️ Loret Sadiku
Желтая карточка
Фуншо Бамгбойе
76'
Желтая карточка
Армин Ходжич
74'
64'
Желтая карточка
Айтач Кара
Замена
Армин Ходжич ️️️️➡️️ Руй Педру
62'
ГОЛ! 1:0! Жоэльсон Фернандеш
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
17
Ламин Диак
ОП
8
Массанга Матондо
ОП
2
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
7
Фуншо Бамгбойе
ПВ
14
Руй Педру
ЦФ
77
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
35
Айтач Кара
(К) ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
18
Нуну Да Кошта
ЦФ
26
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
18
Армин Ходжич
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Sant Kazanci
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
8
Кафу
ЦП
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кардешлер
88
Сертел
15
Йылмаз
3
Килама
17
Диак
8
Матондо
2
Черекчи
10
Страндберг
7
Бамгбойе
77
Фернандеш
14
Педру
3-2-2-1-2
1
58
Озкан
5
Чифтпинар
20
Опоку
2
Винк
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
26
18
Да Кошта
15
Йылмаз
27
Демир
27
Демир
15
Йылмаз
2
Черекчи
22
Алиджи
22
Алиджи
2
Черекчи
14
Педру
18
Ходжич
18
Ходжич
14
Педру
77
Фернандеш
99
Ривас
99
Ривас
77
Фернандеш
20
Опоку
4
Омеруо
4
Омеруо
20
Опоку
26
6
Гюль
6
Гюль
26
35
Кара
8
Кафу
8
Кафу
35
Кара
Остались в запасе
Хатайспор
Касымпаша
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Геркем Саглам
АП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Sant Kazanci
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Геркем Саглам
АП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Sant Kazanci
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Хатайспор - Касымпаша
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
271
425
Сейвы
5
0
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.04
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oguzhan Cakir, Turkey
Стадион:
Мерсин Стадиуму
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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