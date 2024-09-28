Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы