Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
23 июня, 16:31
2
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024
4 апреля, 10:55
0
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
Сент Патрикс
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе

Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 18 августа 2024

Истанбул Башакшехир
18.08.2024, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
4 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Аланьяспор
17' К. Пентек
53' Ж. Фигейредо
90' Д. Тюрук
90+5' С. Гюрлер
26' С. Кордова
45+3' Ю. Балковец (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Ричард
Желтая карточка
Омер Али Саинер
90' +5
90' +5
Желтая карточка
Фидан Алити
ГОЛ! 4:2! Сердар Гюрлер
Пас отдал Димитриос Пелкас
90' +5
ГОЛ! 3:2! Дениз Тюрук
90'
Желтая карточка
Сердар Гюрлер
82'
Замена
Димитриос Пелкас ️️️️➡️️ Кшиштоф Пентек
80'
Замена
Филипп Кени ️️️️➡️️ Жоао Фигейредо
80'
79'
Замена
Рони Лопеш ️️️️➡️️ Серхио Кордова
Замена
Сердар Гюрлер ️️️️➡️️ Давидсон
65'
Замена
Hamza Güreler ️️️️➡️️ Уссейну Ба
65'
64'
Замена
Гай Макута ️️️️➡️️ Nicolas Janvier
64'
Замена
Сердар Дурсун ️️️️➡️️ Юсуф Эздемир
Замена
Берат Эздемир ️️️️➡️️ Онур Эргюн
60'
ГОЛ! 2:2! Жоао Фигейредо
Пас отдал Жером Опоку
53'
45' +3
ГОЛ с пенальти! 1:2! Юре Балковец
43'
Замена
Фуркан Байир ️️️️➡️️ Нуну Лима
Желтая карточка
Кшиштоф Пентек
40'
39'
Желтая карточка
Юре Балковец
Желтая карточка
Онур Эргюн
36'
26'
ГОЛ! 1:1! Серхио Кордова
Пас отдал Лойде Аугушту
ГОЛ! 1:0! Кшиштоф Пентек
Пас отдал Дениз Тюрук
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
5
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
91
Давидсон
ЦП
23
Дениз Тюрук
ЦП
10
Беркай Озкан
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
27
Лойде Аугушту
ПАЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
9
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
17
Nicolas Janvier
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
2
Берат Эздемир
ОП
14
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Филипп Кени
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
4
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
71
Veysel Unal
ЦФ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
4-1-3-2
16
Зенгезер
42
Саинер
5
Дуарте
27
Ба
3
Опоку
4
Эргюн
91
Давидсон
23
Тюрук
10
Озкан
25
Фигейредо
9
Пентек
4-3-3
1
Ташкыран
3
Лима
5
Алити
94
Хадергьонай
29
Балковец
27
Аугушту
25
Ричард
88
Эздемир
17
7
Караджа
9
Кордова
27
Ба
15
15
27
Ба
4
Эргюн
2
Эздемир
2
Эздемир
4
Эргюн
9
Пентек
14
Пелкас
14
Пелкас
9
Пентек
91
Давидсон
7
Гюрлер
7
Гюрлер
91
Давидсон
25
Фигейредо
11
Кени
11
Кени
25
Фигейредо
3
Лима
4
Байир
4
Байир
3
Лима
17
42
Макута
42
Макута
17
9
Кордова
11
Лопеш
11
Лопеш
9
Кордова
88
Эздемир
10
Дурсун
10
Дурсун
88
Эздемир
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Главный тренер
Кагдас Атан
99
Юсуф Карагез
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
71
Veysel Unal
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
71
Veysel Unal
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
4
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
11
Офсайды
1
0
Количество передач
405
459
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.44
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер (Бурса)
Стадион:
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+