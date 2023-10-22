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Газиантеп
Самсунспор
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0
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0
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0
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0
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22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
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0
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
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2
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11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
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2
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3 : 2
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 1
18.08.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор

Газиантеп - Самсунспор: обзор матча 18 августа 2024

Газиантеп
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Самсунспор
5' К. Хольс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Газиантеп - Самсунспор
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Ландри Димата
Желтая карточка
Энрик Саборит
90' +5
90' +1
Замена
Эркан Кара ️️️️➡️️ Оливье Нтчам
90'
Замена
Сонер Айдогду ️️️️➡️️ Арбнор Муджа
90'
Замена
Gaëtan Laura ️️️️➡️️ Мариус
Замена
I. Karakas ️️️️➡️️ Годфри Биток Стефен
84'
83'
Желтая карточка
Celil Yüksel
79'
Замена
Celil Yüksel ️️️️➡️️ Карло Хольс
77'
Желтая карточка
Y. Ait Bennasser
Замена
Эмре Ташдемир ️️️️➡️️ Каспер Козловски
69'
60'
Замена
Ландри Димата ️️️️➡️️ Кингсли Шиндлер
Замена
Энрик Саборит ️️️️➡️️ Эртугрул Эрсой
46'
Замена
Фуркан Соялп ️️️️➡️️ Cyril Mandouki
46'
Замена
Салем М'Баката ️️️️➡️️ Омюрджан Артан
46'
Желтая карточка
Каспер Козловски
41'
Желтая карточка
Эртугрул Эрсой
29'
5'
ГОЛ! 0:1! Карло Хольс
Пас отдал Оливье Нтчам
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
15
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
44
Александру Максим
(К) ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
7
Мустафа Эскихеллак
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Мариус
ЦФ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Энрик Саборит
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
87
Eren Cakir
ЦП
25
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
30
Eren Erdogan
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Эркан Кара
ЦФ
14
Ландри Димата
ЦФ
4-3-2-1
1
Диудис
15
Стефен
5
Эрсой
4
Кызылдаг
27
Артан
44
Максим
14
10
Козловски
7
Эскихеллак
18
Сореску
19
Кодро
4-1-1-3
37
Шатка
18
Явру
17
Шиндлер
4
ван Дронгелен
16
Бола
10
Нтчам
7
Муджа
21
Хольс
6
9
Мариус
10
Козловски
3
Ташдемир
3
Ташдемир
10
Козловски
5
Эрсой
13
Саборит
13
Саборит
5
Эрсой
27
Артан
22
М'Баката
22
М'Баката
27
Артан
14
8
Соялп
8
Соялп
14
15
Стефен
23
23
15
Стефен
7
Муджа
8
Айдогду
8
Айдогду
7
Муджа
9
Мариус
27
27
9
Мариус
21
Хольс
5
5
21
Хольс
10
Нтчам
29
Кара
29
Кара
10
Нтчам
17
Шиндлер
14
Димата
14
Димата
17
Шиндлер
Остались в запасе
Газиантеп
Самсунспор
71
Бурак Бозан
ВР
87
Eren Cakir
ЦП
25
Ogun Ozcicek
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
87
Eren Cakir
ЦП
25
Ogun Ozcicek
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Газиантеп - Самсунспор
3
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
380
422
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.01
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Emre Kargin, Turkey
Стадион:
Gaziantep Stadium, Gaziantep
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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