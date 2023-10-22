Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Бодрум
Газиантеп
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
11 марта, 10:06
0
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
2
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
11 марта, 10:06
0
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бодрум
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 1
18.08.2024
Самсунспор

Бодрум - Газиантеп: обзор матча 12 августа 2024

Бодрум
12.08.2024, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
Газиантеп
90+7' Э. Саборит
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бодрум - Газиантеп
Матч завершен
90' +7
ГОЛ! 0:1! Энрик Саборит
Пас отдал Фуркан Соялп
Желтая карточка
Celal Dumanli
90' +3
90' +1
Замена
I. Karakas ️️️️➡️️ Кенан Кодро
Замена
Ahmet Aslan ️️️️➡️️ Фреди
87'
82'
Замена
Фуркан Соялп ️️️️➡️️ Мустафа Эскихеллак
Замена
Celal Dumanli ️️️️➡️️ Гекдениз Байракдар
79'
Замена
Zdravko Dimitrov ️️️️➡️️ Педру Бразау
79'
Замена
Haqi Osman ️️️️➡️️ Samet Yalçın
60'
Замена
Кенан Эзер ️️️️➡️️ B. Coban
60'
59'
Замена
Годфри Биток Стефен ️️️️➡️️ Салем М'Баката
59'
Замена
Энрик Саборит ️️️️➡️️ Каспер Козловски
59'
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Александру Максим
53'
Вторая желтая
Quentin Daubin
48'
Желтая карточка
Quentin Daubin
Желтая карточка
Musah Mohammed
45' +2
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бодрум
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
77
Cenk Şen
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
8
Samet Yalçın
(К) ЦП
26
Musah Mohammed
ЦП
20
Педру Бразау
АП
16
Фреди
АП
41
Гекдениз Байракдар
ПВ
1
Diogo Sousa
ЦФ
17
B. Coban
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
6
Quentin Daubin
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
7
Мустафа Эскихеллак
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Бодрум
32
Bahri Can Tosun
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
10
Кенан Эзер
ПВ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
70
Ege Bilsel
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
15
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
13
Энрик Саборит
ЦЗ
87
Eren Cakir
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
23
I. Karakas
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
16
Ali Mevran Ablak
ЦФ
4-2-3-2
29
Эрейе
77
34
23
8
26
20
Бразау
16
Фреди
41
Байракдар
17
1
4-4-1-1
1
Диудис
27
Артан
5
Эрсой
4
Кызылдаг
22
М'Баката
6
44
Максим
14
10
Козловски
7
Эскихеллак
19
Кодро
16
Фреди
21
21
16
Фреди
17
10
Эзер
10
Эзер
17
20
Бразау
7
7
20
Бразау
8
19
19
8
41
Байракдар
48
48
41
Байракдар
22
М'Баката
15
Стефен
15
Стефен
22
М'Баката
10
Козловски
13
Саборит
13
Саборит
10
Козловски
7
Эскихеллак
8
Соялп
8
Соялп
7
Эскихеллак
44
Максим
18
Сореску
18
Сореску
44
Максим
19
Кодро
23
23
19
Кодро
Остались в запасе
Бодрум
Газиантеп
32
Bahri Can Tosun
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
70
Ege Bilsel
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
71
Бурак Бозан
ВР
87
Eren Cakir
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
30
Eren Erdogan
ЦФ
16
Ali Mevran Ablak
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
32
Bahri Can Tosun
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
70
Ege Bilsel
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
87
Eren Cakir
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
30
Eren Erdogan
ЦФ
16
Ali Mevran Ablak
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Бодрум - Газиантеп
2
1
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
444
276
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
0.29
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mehmet Turkmen, Turkey
Стадион:
Bodrum Ilce Stadi, Bodrum
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+