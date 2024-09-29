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Фенербахче
Адана Демирспор
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
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Фенербахче
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Фенербахче - Адана Демирспор: обзор матча 10 августа 2024

Фенербахче
10.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Адана Демирспор
34' Э. Джеко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фенербахче - Адана Демирспор
Матч завершен
Желтая карточка
Бартуг Элмаз
90'
Замена
Огуз Айдын ️️️️➡️️ Ирфан Кахведжи
90'
Замена
Джаглар Сеюнджу ️️️️➡️️ Ферди Кадиоглу
88'
87'
Замена
Ali Yavuz Kol ️️️️➡️️ Эдуар Мишу
77'
Замена
Breyton Fougeu ️️️️➡️️ Йован Манев
77'
Замена
Набиль Алиуи ️️️️➡️️ Tayfun Aydoğan
77'
Замена
Abdulsamet Burak ️️️️➡️️ Хосе Родригес
Замена
Юссеф Эн-Несири ️️️️➡️️ Эдин Джеко
76'
Замена
Мерт Мюлдюр ️️️️➡️️ Брайт Осайи-Самуэль
76'
Замена
Бартуг Элмаз ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
76'
65'
Замена
Bunyamin Balat ️️️️➡️️ Юсуф Сари
40'
Желтая карточка
Милад Мохаммади
ГОЛ! 1:0! Эдин Джеко
Пас отдал Аллен Сен-Максимен
34'
Желтая карточка
Джейден Остерволде
27'
16'
Желтая карточка
Maestro
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
21
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
4
Милад Мохаммади
ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
58
Maestro
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Раде Крунич
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
3-3-2-2
40
Ливакович
21
Осайи-Самуэль
6
Джику
24
Остерволде
24
Кадиоглу
5
Юкшек
17
Кахведжи
10
Тадич
53
Шиманьски
97
Сен-Максимен
9
Джеко
4-4-1-1
27
15
Манев
4
Гюлер
5
Гравийон
4
Мохаммади
7
Сари
58
8
6
Родригес
20
Мишу
11
Бараши
24
Кадиоглу
4
Сеюнджу
4
Сеюнджу
24
Кадиоглу
21
Осайи-Самуэль
16
Мюлдюр
16
Мюлдюр
21
Осайи-Самуэль
97
Сен-Максимен
28
Элмаз
28
Элмаз
97
Сен-Максимен
17
Кахведжи
70
Айдын
70
Айдын
17
Кахведжи
9
Джеко
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
9
Джеко
6
Родригес
23
23
6
Родригес
7
Сари
21
21
7
Сари
8
10
Алиуи
10
Алиуи
8
20
Мишу
80
80
20
Мишу
15
Манев
93
93
15
Манев
Остались в запасе
Фенербахче
Адана Демирспор
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Раде Крунич
ЦП
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
39
Ведат Каракуш
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Раде Крунич
ЦП
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Майкл Валканис
Статистика матча Фенербахче - Адана Демирспор
3
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
12
Офсайды
5
0
Количество передач
403
365
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.25
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Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан (Сакарья)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Турция. Суперлига
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- : -
04.10.2024
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- : -
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- : -
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Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
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