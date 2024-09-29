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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
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Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
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Сивасспор
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27.09.2024
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Сивасспор
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Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
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Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
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Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор

Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 11 августа 2024

Сивасспор
11.08.2024, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Трабзонспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
Матч завершен
Замена
Зийя Эрдал ️️️️➡️️ Харилаос Харисис
90' +1
Замена
Алааддин Окюмюш ️️️️➡️️ Мурат Палули
90'
87'
Замена
Энис Дестан ️️️️➡️️ Энис Барди
Замена
Ахиллеас Пунгурас ️️️️➡️️ Азизбек Тургунбоев
82'
Замена
Turac Böke ️️️️➡️️ Алекс Притчард
82'
76'
Замена
Озан Туфан ️️️️➡️️ Денис Дрэгуш
Замена
Квинси Мениг ️️️️➡️️ Эмрах Бассан
69'
62'
Замена
Джон Ландстрем ️️️️➡️️ Окай Йокушлу
62'
Замена
Энтони Нвакаеме ️️️️➡️️ Джихан Чанак
46'
Замена
Батиста Менди ️️️️➡️️ Стефан Савич
Желтая карточка
Азизбек Тургунбоев
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
9
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
24
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
35
Окай Йокушлу
ЦП
8
Энис Барди
АП
61
Джихан Чанак
АП
8
Трезеге
ЛВ
7
Эдин Вишча
ПВ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
44
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
43
Eymen Yurdcu
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Батиста Менди
ОП
23
Умут Гюнеш
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Николич
3
Чифтци
53
26
Радакович
27
Сонко Сундберг
7
Палули
17
Бассан
10
Притчард
8
Харисис
90
Тургунбоев
9
Манай
4-1-3-2
1
Чакир
79
Малхейру
24
Денсвил
15
Савич
3
Баришич
35
Йокушлу
7
Вишча
61
Чанак
8
Трезеге
70
Дрэгуш
8
Барди
8
Харисис
58
Эрдал
58
Эрдал
8
Харисис
90
Тургунбоев
44
Пунгурас
44
Пунгурас
90
Тургунбоев
7
Палули
23
Окюмюш
23
Окюмюш
7
Палули
17
Бассан
11
Мениг
11
Мениг
17
Бассан
10
Притчард
46
46
10
Притчард
15
Савич
6
Менди
6
Менди
15
Савич
35
Йокушлу
5
Ландстрем
5
Ландстрем
35
Йокушлу
70
Дрэгуш
11
Туфан
11
Туфан
70
Дрэгуш
61
Чанак
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
61
Чанак
8
Барди
94
Дестан
94
Дестан
8
Барди
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Эзкан Йигитер
ОП
43
Eymen Yurdcu
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Умут Гюнеш
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Эзкан Йигитер
ОП
43
Eymen Yurdcu
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Умут Гюнеш
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
11
Количество передач
230
521
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.23
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Информация о матче
Главный судья:
Cihan Aydin, Turkey
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas
Турция. Суперлига
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- : -
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Гезтепе
- : -
05.10.2024
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Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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