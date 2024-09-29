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1
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0
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1
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0
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0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
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2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
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Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Аланьяспор - Эюпспор: обзор матча 11 августа 2024

Аланьяспор
11.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Эюпспор
76' С. Кордова
64' С. Саис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аланьяспор - Эюпспор
Матч завершен
Желтая карточка
Нуну Лима
90' +5
Замена
Фуркан Байир ️️️️➡️️ Серхио Кордова
87'
80'
Замена
Тайфур Бингель ️️️️➡️️ Эмре Акбаба
80'
Замена
Анастасиос Хадзийованнис ️️️️➡️️ Ахмед Кутуджу
ГОЛ! 1:1! Серхио Кордова
Пас отдал Лойде Аугушту
76'
Замена
Сердар Дурсун ️️️️➡️️ Юсуф Эздемир
66'
Замена
Гай Макута ️️️️➡️️ Nicolas Janvier
66'
64'
ГОЛ! 0:1! Самуэль Саис
Пас отдал Ахмед Кутуджу
62'
Замена
Умут Мерас ️️️️➡️️ Джанер Эркин
62'
Замена
Taşkın Ilter ️️️️➡️️ Фредрик Мидтсьё
36'
Замена
Самуэль Саис ️️️️➡️️ Recep Niyaz
18'
Желтая карточка
Ахмед Кутуджу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
27
Лойде Аугушту
ПАЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
17
Nicolas Janvier
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
4
Фуркан Байир
ЦЗ
6
Umit Akdag
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
71
Veysel Unal
ЦФ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
77
Умут Мерас
ЛЗ
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
24
Tugay Kaçar
ЦП
28
Taşkın Ilter
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
10
Самуэль Саис
ЦФ
99
Джанни Бруно
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-3-3
1
Ташкыран
5
Алити
94
Хадергьонай
29
Балковец
3
Лима
88
Эздемир
25
Ричард
27
Аугушту
7
Караджа
9
Кордова
17
1-1-3-2-3
1
Эзер
88
Эркин
57
Кабасакал
6
Ялчин
9
Тиам
18
Мидтсьё
7
Акбунар
8
Акбаба
20
4
Кларо
23
Кутуджу
9
Кордова
4
Байир
4
Байир
9
Кордова
17
42
Макута
42
Макута
17
88
Эздемир
10
Дурсун
10
Дурсун
88
Эздемир
8
Акбаба
75
Бингель
75
Бингель
8
Акбаба
88
Эркин
77
Мерас
77
Мерас
88
Эркин
23
Кутуджу
39
Хадзийованнис
39
Хадзийованнис
23
Кутуджу
18
Мидтсьё
28
28
18
Мидтсьё
20
10
Саис
10
Саис
20
Остались в запасе
Аланьяспор
Эюпспор
99
Юсуф Карагез
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
71
Veysel Unal
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
24
Tugay Kaçar
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
99
Джанни Бруно
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
6
Umit Akdag
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
71
Veysel Unal
ЦФ
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
24
Tugay Kaçar
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
99
Джанни Бруно
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Аланьяспор - Эюпспор
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
6
12
Офсайды
1
4
Количество передач
550
339
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.41
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oguzhan Cakir, Turkey
Стадион:
Bahcesehir Okullari Stadium, Alanya
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
04.10.2024
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- : -
05.10.2024
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Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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