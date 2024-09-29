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Касымпаша
Коньяспор
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Список клубов, которым предложили Джикию
12 июня, 15:55
8
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
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Последние матчи
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Касымпаша
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор

Касымпаша - Коньяспор: обзор матча 10 августа 2024

Касымпаша
10.08.2024, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Коньяспор
48' Н. Да Кошта
74' К. Винк
81' Д. Алексич
89' У. Найир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Касымпаша - Коньяспор
Матч завершен
Желтая карточка
Садик Чифтпинар
90' +6
90' +2
Замена
Адем Эрен Кабак ️️️️➡️️ Умут Найир
89'
ГОЛ! 2:2! Умут Найир
Пас отдал Гильерме
Замена
Гекхан Гюль ️️️️➡️️ Loret Sadiku
87'
Желтая карточка
Мортадха Бен Уанес
85'
81'
ГОЛ! 2:1! Даниэль Алексич
Пас отдал Адиль Демирбаг
Желтая карточка
Клаудио Винк
80'
78'
Замена
Лука Прип ️️️️➡️️ Алассан Ндао
78'
Замена
Огулькан Улджын ️️️️➡️️ Уфук Акыйол
ГОЛ! 2:0! Клаудио Винк
Пас отдал Мортадха Бен Уанес
74'
67'
Желтая карточка
Даниэль Алексич
62'
Замена
Даниэль Алексич ️️️️➡️️ Юсуф Эрдоган
ГОЛ! 1:0! Нуну Да Кошта
Пас отдал Andreas Gianniotis
48'
Желтая карточка
Харис Хайрадинович
45' +2
Желтая карточка
Кеннет Омеруо
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
(К) ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
18
Нуну Да Кошта
ЦФ
26
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Марко Евтович
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
22
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Коньяспор
3
Ясир Субаши
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
90
Эмрехан Гедикли
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
3-2-2-1-2
1
2
Винк
58
Озкан
5
Чифтпинар
12
Бен Уанес
4
Омеруо
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
26
18
Да Кошта
3-3-1-1-2
27
5
Язгили
33
4
Демирбаг
12
Гильерме
19
Акыйол
10
Эрдоган
16
Евтович
18
Ндао
8
22
Найир
26
6
Гюль
6
Гюль
26
10
Эрдоган
9
Алексич
9
Алексич
10
Эрдоган
19
Акыйол
35
Улджын
35
Улджын
19
Акыйол
22
Найир
66
Кабак
66
Кабак
22
Найир
18
Ндао
11
Прип
11
Прип
18
Ндао
Остались в запасе
Касымпаша
Коньяспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
3
Ясир Субаши
ЛЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
90
Эмрехан Гедикли
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
3
Ясир Субаши
ЛЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
90
Эмрехан Гедикли
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Коньяспор
5
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
413
259
Сейвы
1
0
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.67
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Muhammetali Metoglu, Turkey
Стадион:
Recep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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