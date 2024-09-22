«Краснодар-2» – «Иртыш»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

Клуб Сычева обвинили во лжи

«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября

«Муром» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября