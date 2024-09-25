«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Машук-КМВ» – «Родина»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024

«Муром» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября