Экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии прокомментировал участие в чемпионате Брянской области

«Волга» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

«Краснодар-2» – «Динамо»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

Победитель Кубка конфедераций-2009 из Бразилии сыграл в чемпионате Брянской области

В клубе из Брянской области рассказали, как у них оказался экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии прокомментировал участие в чемпионате Брянской области

«Краснодар-2» – «Динамо»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Волга» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

Во Второй лиге нападающего увезли на скорой после столкновения с вратарем