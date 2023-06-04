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Торпедо Миасс
Химик
«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 19:47
0
«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 18:51
0
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
20 сентября, 15:49
0
«Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024
17 сентября, 12:18
0
«Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
13 сентября, 14:21
0
«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 18:51
0
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
20 сентября, 15:49
0
«Волга» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
13 сентября, 10:53
0
Во Второй лиге нападающего увезли на скорой после столкновения с вратарем
29 мая, 18:18
0
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
1
«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 19:47
0
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
20 сентября, 15:49
0
«Химик» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 8-го тура Второй лиги А – 18 сентября 2024
17 сентября, 12:18
0
«Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
13 сентября, 14:21
0
Комментаторов «Матч ТВ» жестко раскритиковали за работу на игре Фонбет Кубка России
22 августа, 23:16
14
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Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Химик
Россия. Кубок, 4 раунд
Химик
0 : 3
25.09.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Химик
2 : 1
21.09.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Химик
2 : 1
18.09.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Машук-КМВ
2 : 1
14.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Волга
1 : 1
14.09.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Химик
2 : 1
21.09.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Волга
1 : 1
14.09.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
07.09.2024
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкар-Пермь
1 : 0
03.09.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Краснодар-2
0 : 1
31.08.2024
Торпедо Миасс
Россия. Кубок, 4 раунд
Химик
0 : 3
25.09.2024
Чайка
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Химик
2 : 1
21.09.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Химик
2 : 1
18.09.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Машук-КМВ
2 : 1
14.09.2024
Химик
Россия. Кубок, 3 раунд
Муром
2 : 2
04.09.2024
Химик

Торпедо Миасс - Химик: обзор матча 27 июля 2024

Торпедо Миасс
27.07.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
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Химик
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Статистика матча Торпедо Миасс - Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
29.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Краснодар-2
- : -
29.09.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Волга
- : -
29.09.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Машук-КМВ
- : -
29.09.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Родина-2
- : -
29.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
29.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Краснодар-2
- : -
29.09.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Волга
- : -
29.09.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Машук-КМВ
- : -
29.09.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Родина-2
- : -
29.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Иртыш
- : -
05.10.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Краснодар-2
- : -
05.10.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Металлург Л
- : -
05.10.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо Бр
- : -
05.10.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Муром
- : -
05.10.2024
Волга
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