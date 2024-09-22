В «Иртыше» миллионные долги по зарплате – клубом руководит призер Евро-2008

«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября

Клуб Сычева обвинили во лжи

«Краснодар-2» – «Иртыш»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября

«Родина-2» – «Муром»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

Павлюченко: «Теперь я не Супер Пав, а Роман Анатольевич»