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Динамо Бр
Машук-КМВ
«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 19:44
0
«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 18:51
0
«Машук-КМВ» – «Родина»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024
24 сентября, 11:09
0
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
20 сентября, 15:45
0
«Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
13 сентября, 14:21
0
«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 18:51
0
«Краснодар-2» – «Динамо»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
13 сентября, 14:12
0
Экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии прокомментировал участие в чемпионате Брянской области
23 июля, 09:25
1
В клубе из Брянской области рассказали, как у них оказался экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии
21 июля, 14:23
2
Победитель Кубка конфедераций-2009 из Бразилии сыграл в чемпионате Брянской области
20 июля, 23:42
6
«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
28 сентября, 19:44
0
«Машук-КМВ» – «Родина»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России – 25 сентября 2024
24 сентября, 11:09
0
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
20 сентября, 15:45
0
«Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября
13 сентября, 14:21
0
Гол из Второй лиги попал в книгу рекордов России
6 июня, 11:26
2
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Последние матчи
Все
Динамо Бр
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 4 раунд
Машук-КМВ
0 : 3
25.09.2024
Родина
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Металлург Л
0 : 1
21.09.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.09.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Машук-КМВ
2 : 1
14.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Краснодар-2
1 : 1
14.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.09.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Краснодар-2
1 : 1
14.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Динамо Бр
1 : 0
08.09.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Муром
1 : 0
31.08.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Динамо Бр
3 : 0
25.08.2024
Металлург Л
Россия. Кубок, 4 раунд
Машук-КМВ
0 : 3
25.09.2024
Родина
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Металлург Л
0 : 1
21.09.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Машук-КМВ
2 : 1
14.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
07.09.2024
Машук-КМВ
Россия. Кубок, 3 раунд
Машук-КМВ
1 : 0
04.09.2024
Динамо Ставрополь

Динамо Бр - Машук-КМВ: обзор матча 20 июля 2024

Динамо Бр
20.07.2024, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Машук-КМВ
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Комментарии
Статистика матча Динамо Бр - Машук-КМВ
3
Желтые карточки
3
0
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
29.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Краснодар-2
- : -
29.09.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Волга
- : -
29.09.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Машук-КМВ
- : -
29.09.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Родина-2
- : -
29.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
29.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Краснодар-2
- : -
29.09.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Волга
- : -
29.09.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Машук-КМВ
- : -
29.09.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Родина-2
- : -
29.09.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Иртыш
- : -
05.10.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Краснодар-2
- : -
05.10.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Металлург Л
- : -
05.10.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо Бр
- : -
05.10.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Муром
- : -
05.10.2024
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