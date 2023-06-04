«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Торпедо Миасс» – «Динамо Брянск»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября

«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября