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Яблонец
Виктория
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
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Яблонец
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
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Чехия. Шанс Лига, 7 тур
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31.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
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1 : 2
24.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
Спарта
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
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1 : 1
01.09.2024
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Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория

Яблонец - Виктория: обзор матча 03 августа 2024

Яблонец
03.08.2024, суббота, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Виктория
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Яблонец - Виктория
Матч завершен
Замена
Daniel Souček ️️️️➡️️ Alexis Alegue
90'
86'
Замена
Рикардиньо ️️️️➡️️ Павел Шулц
Желтая карточка
Eduardo Nardini
79'
Замена
Eduardo Nardini ️️️️➡️️ Ян Фортельный
72'
Замена
Bienvenue Kanakimana ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
72'
71'
Замена
Tom Sloncik ️️️️➡️️ Матей Выдра
70'
Желтая карточка
Сампсон Дуэ
Желтая карточка
Якуб Мартинец
65'
Желтая карточка
Alexis Alegue
61'
55'
Замена
Idjessi Metsoko ️️️️➡️️ Даниэль Васулин
Замена
Доминик Холлы ️️️️➡️️ Tomáš Schánělec
49'
Желтая карточка
Михал Беран
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
77
Alexis Alegue
ЦП
36
Tomáš Schánělec
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
11
Ян Фортельный
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
31
Павел Шулц
АП
51
Даниэль Васулин
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
33
Albert Kotlin
ВР
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Виктория
1
Florian Wiegele
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Alexandr Sojka
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
22
Каду
ПВ
33
Эрик Йирка
ПВ
26
Vaclav Mika
ЦФ
93
Idjessi Metsoko
ЦФ
9
Рикардиньо
ЦФ
4-2-2-2
1
Гануш
21
Полидар
4
22
Мартинец
18
Чедидла
77
36
7
Чантуришвили
6
Беран
25
11
Фортельный
4-3-1-2
13
Тврдон
21
Емелка
2
Гранац
40
Дуэ
24
Гавел
23
Калвах
6
Черв
10
Копиц
31
Шулц
11
Выдра
51
Васулин
25
20
20
25
77
14
14
77
11
Фортельный
8
8
11
Фортельный
36
26
Холлы
26
Холлы
36
11
Выдра
29
29
11
Выдра
51
Васулин
93
93
51
Васулин
31
Шулц
9
Рикардиньо
9
Рикардиньо
31
Шулц
Остались в запасе
Яблонец
Виктория
33
Albert Kotlin
ВР
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Florian Wiegele
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Alexandr Sojka
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
22
Каду
ПВ
33
Эрик Йирка
ПВ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
33
Albert Kotlin
ВР
32
Oliver Velich
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Остались в запасе
1
Florian Wiegele
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
12
Alexandr Sojka
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
22
Каду
ПВ
33
Эрик Йирка
ПВ
26
Vaclav Mika
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Яблонец - Виктория
4
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
333
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
75
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jan Vsetecka, Czech Republic
Стадион:
Stadion Střelnice, Jablonec
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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