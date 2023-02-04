«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему