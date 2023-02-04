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Ботошани
Оцелул
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
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Последние матчи
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Ботошани
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

Ботошани - Оцелул: обзор матча 15 июля 2024

Ботошани
15.07.2024, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
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Статистика матча Ботошани - Оцелул
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
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