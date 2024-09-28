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Фарул
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 2
19.08.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Рапид
Фарул - Рапид: обзор матча 22 февраля 2025
Фарул
22.02.2025, суббота, 00:00
Румыния. Лига I, 28 тур
- : -
Не начался
Рапид
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фарул - Рапид
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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