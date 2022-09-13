Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм