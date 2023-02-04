Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему