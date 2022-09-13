Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму

Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»

Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»