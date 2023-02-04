«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему