Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала

Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны

Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»