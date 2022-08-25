Университатя

Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
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В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
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Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
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Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
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Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм