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ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
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Последние матчи
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ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж

ЧФР Клуж - Университатя Клуж: обзор матча 04 августа 2024

ЧФР Клуж
04.08.2024, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 19 тур
2 : 3
Матч завершен
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Университатя Клуж
24' А. Паун-Александру
72' P. Godly Michael
59' Л. Масоэро
69' Д. Нистор (П)
77' О. Попеску
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - Университатя Клуж
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Эдвинас Гертмонас
90' +8
Желтая карточка
Александру Кипчиу
Замена
Меритон Кореница ️️️️➡️️ Алин Фика
84'
82'
Замена
Адель Беттаиб ️️️️➡️️ Mamadou Thiam
82'
Замена
Богдан Митря ️️️️➡️️ Дан Нистор
82'
Замена
F. Tchassem ️️️️➡️️ Ovidiu Bic
81'
Желтая карточка
D. Codrea
79'
Желтая карточка
Ovidiu Bic
77'
ГОЛ! 2:3! Овидиу Попеску
Пас отдал Ovidiu Bic
ГОЛ! 2:2! Peter Godly Michael
Пас отдал Даниэл Бирлигеа
72'
Замена
Карло Мухар ️️️️➡️️ Andrei Artean
70'
Замена
Панайотис Тахцидис ️️️️➡️️ Адриан Паун-Александру
70'
Замена
Даниэл Бирлигеа ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Дан Нистор
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Виргилиу Постолачи
66'
61'
Замена
D. Codrea ️️️️➡️️ Вадим Раца
59'
ГОЛ! 1:1! Лукас Масоэро
Пас отдал Дан Нистор
ГОЛ! 1:0! Адриан Паун-Александру
Пас отдал Виргилиу Постолачи
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
13
Simão Rocha
ЦЗ
5
Даниэль Граовац
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
82
Алин Фика
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
(К) ЛВ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
24
Раду Бобоц
ПЗ
10
Дан Нистор
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
27
Александру Кипчиу
(К) ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
77
Vladislav Blănuță
ЦФ
93
Mamadou Thiam
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
96
Бени Нкололо
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
Университатя Клуж
1
Patrik Kis
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
8
D. Codrea
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
21
Mario Șfaiț
ЦП
18
Vlad Stefan
ЦП
19
Matei Moraru
ЦП
9
Адель Беттаиб
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
13
F. Tchassem
ЦФ
3-1-2-1-3
90
Сава
13
5
Граовац
2
Тачи
18
Кейта
82
Фика
26
11
Паун-Александру
9
Мунтяну
27
93
Постолачи
4-2-4
30
Гертмонас
24
Бобоц
6
Кристя
5
Масоэро
22
Раца
10
Нистор
23
Попеску
93
77
94
27
Кипчиу
11
Паун-Александру
77
Тахцидис
77
Тахцидис
11
Паун-Александру
26
73
Мухар
73
Мухар
26
82
Фика
17
Кореница
17
Кореница
82
Фика
9
Мунтяну
9
Бирлигеа
9
Бирлигеа
9
Мунтяну
93
Постолачи
99
99
93
Постолачи
10
Нистор
3
Митря
3
Митря
10
Нистор
22
Раца
8
8
22
Раца
93
9
Беттаиб
9
Беттаиб
93
94
13
13
94
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
96
Бени Нкололо
ПВ
44
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
1
Patrik Kis
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
21
Mario Șfaiț
ЦП
18
Vlad Stefan
ЦП
19
Matei Moraru
ЦП
98
Gabriel Simion
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
96
Бени Нкололо
ПВ
44
Anton Krešić
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Kis
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
21
Mario Șfaiț
ЦП
18
Vlad Stefan
ЦП
19
Matei Moraru
ЦП
98
Gabriel Simion
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча ЧФР Клуж - Университатя Клуж
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
0
3
Нарушения
11
14
Офсайды
0
3
Количество передач
395
358
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
69
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску (Бухарест)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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