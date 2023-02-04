Политехника Яссы

Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала

Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны

Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей

Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален