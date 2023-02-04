Университатя Клуж

«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему