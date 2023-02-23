Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
УТА Арад
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
ЧФР Клуж
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул

ЧФР Клуж - УТА Арад: обзор матча 28 сентября 2024

ЧФР Клуж
28.09.2024, суббота, 19:00
Румыния. Лига I, 11 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
УТА Арад
48' П. Тахцидис
12' В. Костаке
64' E. Johana Omondi
78' J. Attah Kadiri
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - УТА Арад
Матч завершен
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Меритон Кореница
83'
83'
Замена
Cristian Mihai ️️️️➡️️ Жоау Педру
Замена
Камора ️️️️➡️️ Али Абид
79'
78'
ГОЛ! 1:3! Jordan Attah Kadiri
Пас отдал Eric Johana Omondi
Желтая карточка
Дамьян Джокович
71'
71'
Замена
Dániel Zsóri ️️️️➡️️ Валентин Костаке
64'
ГОЛ! 1:2! Eric Johana Omondi
Пас отдал Cornel Râpă
Замена
Виргилиу Постолачи ️️️️➡️️ Алин Фика
62'
Замена
Адриан Паун-Александру ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
62'
Желтая карточка
Панайотис Тахцидис
55'
Желтая карточка
Алин Фика
55'
54'
Замена
Jordan Attah Kadiri ️️️️➡️️ George Cîmpanu
Желтая карточка
Matija Boben
51'
50'
Желтая карточка
Валентин Костаке
ГОЛ! 1:1! Панайотис Тахцидис
Пас отдал Меритон Кореница
48'
Желтая карточка
Simão Rocha
44'
12'
ГОЛ! 0:1! Валентин Костаке
Пас отдал Eric Johana Omondi
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
21
Михай Попа
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
82
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
УТА Арад
1
Robert Popa
ВР
29
Răzvan Trif
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
8
Жоау Педру
(К) ЦП
19
Валентин Костаке
ЛВ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
77
George Cîmpanu
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
23
Flavius Iacob
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Robert Filip
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
УТА Арад
12
Aleksander Mitrovic
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
3
Kouya Mabea
ЦЗ
27
Raoul Cristea
ЦП
18
Valentin Borcea
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
14
Ламин Гезали
ПВ
7
Andrei Dumiter
ЦФ
17
Dániel Zsóri
ЦФ
9
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
4-4-1-1
21
Попа
3
Абид
13
4
42
77
Тахцидис
82
Фика
88
Джокович
10
Деяк
17
Кореница
9
Мунтяну
1-4-1-4
1
29
97
6
Пулоло
8
Педру
31
19
Костаке
24
77
30
15
Конте
3
Абид
45
Камора
45
Камора
3
Абид
10
Деяк
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
10
Деяк
17
Кореница
99
99
17
Кореница
82
Фика
93
Постолачи
93
Постолачи
82
Фика
8
Педру
21
21
8
Педру
19
Костаке
17
17
19
Костаке
77
9
9
77
Остались в запасе
ЧФР Клуж
УТА Арад
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Flavius Iacob
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Robert Filip
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
12
Aleksander Mitrovic
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
3
Kouya Mabea
ЦЗ
27
Raoul Cristea
ЦП
18
Valentin Borcea
ЦП
14
Ламин Гезали
ПВ
7
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Flavius Iacob
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Robert Filip
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksander Mitrovic
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
3
Kouya Mabea
ЦЗ
27
Raoul Cristea
ЦП
18
Valentin Borcea
ЦП
14
Ламин Гезали
ПВ
7
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча ЧФР Клуж - УТА Арад
5
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
16
15
Офсайды
0
1
Количество передач
529
274
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
59
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску (Бухарест)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+