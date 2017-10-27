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Петролул
Херманнштадт
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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Петролул
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
6 : 2
31.08.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.08.2024
ФКСБ
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Херманнштадт
Петролул - Херманнштадт: обзор матча 27 сентября 2024
Петролул
27.09.2024, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 11 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Херманнштадт
6'
R.
11'
M. Radulescu
26'
M. Radulescu
64'
G. Grozav
48'
С. Бус
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол Петролул - Херманнштадт
Матч завершен
Замена
David Ilie
️️️️➡️️
Mihnea Radulescu
89'
Замена
Raul Bucur
️️️️➡️️
G. Grozav
89'
83'
Замена
Ronaldo Deaconu
️️️️➡️️
A. Chitu
Замена
H. Moussaki
️️️️➡️️
Сержу Ханка
75'
75'
Замена
Вахид Селимович
️️️️➡️️
Алессандро Мургиа
75'
Замена
Robert Popescu
️️️️➡️️
Ианис Стоица
ГОЛ! 4:1!
G. Grozav
Пас отдал
Nana Akosah-Bempah
64'
Замена
Nana Akosah-Bempah
️️️️➡️️
Александру Тудоре
56'
48'
ГОЛ! 3:1!
Сергиу Бус
Пас отдал
Ианис Стоица
46'
Замена
Silviu Balaure
️️️️➡️️
Cristian Neguț
ГОЛ! 3:0!
Mihnea Radulescu
Пас отдал
Александру Тудоре
26'
ГОЛ! 2:0!
Mihnea Radulescu
Пас отдал
Сержу Ханка
11'
ГОЛ! 1:0!
Ricardinho
Пас отдал
Сержу Ханка
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Marian Huja
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
19
Александру Тудоре
ЦФ
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
6
T. Jyry
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Херманнштадт
8
Алессандро Мургиа
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
15
Tiago Gonçalves
ЦЗ
24
Antoni Ivanov
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
30
N. Antwi
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Петролул
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Hasan Jahić
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
H. Moussaki
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
69
Yohan Roche
ЦФ
9
Christian Irobiso
ЦФ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
2
Вахид Селимович
ЦЗ
6
Kalifa Kujabi
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
45
Robert Popescu
ЦФ
3-4-3
38
Зима
2
4
24
20
Ханка
23
44
17
6
7
19
Тудоре
2-1-5
8
Мургиа
4
15
24
30
7
Стоица
9
10
11
Бус
17
71
71
17
7
99
99
7
20
Ханка
11
11
20
Ханка
19
Тудоре
14
14
19
Тудоре
8
Мургиа
2
Селимович
2
Селимович
8
Мургиа
10
96
96
10
9
77
77
9
7
Стоица
45
45
7
Стоица
Остались в запасе
Петролул
Херманнштадт
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Hasan Jahić
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
69
Yohan Roche
ЦФ
9
Christian Irobiso
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
22
Ionuţ Pop
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Kalifa Kujabi
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Hasan Jahić
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
69
Yohan Roche
ЦФ
9
Christian Irobiso
ЦФ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Kalifa Kujabi
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Петролул - Херманнштадт
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
48
52
Угловые удары
2
1
Нарушения
15
7
Офсайды
1
1
Количество передач
425
447
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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