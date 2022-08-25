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Университатя Клуж
Университатя
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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Последние матчи
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Университатя Клуж
Университатя
Румыния. Лига I, 11 тур
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1 : 0
28.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
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0 : 2
16.09.2024
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02.09.2024
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1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
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02.09.2024
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0 : 2
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22.09.2024
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Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
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Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Университатя Клуж - Университатя: обзор матча 22 сентября 2024

Университатя Клуж
22.09.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 1
Матч завершен
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Университатя
38' M. Thiam
68' T. Oshima
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя Клуж - Университатя
Матч завершен
Замена
D. Codrea ️️️️➡️️ Mamadou Thiam
85'
83'
Замена
Lyes Houri ️️️️➡️️ Владимир Скрециу
Замена
Вадим Раца ️️️️➡️️ Hildeberto Pereira
80'
Замена
Vladislav Blănuță ️️️️➡️️ Robert Silaghi
80'
Желтая карточка
Раду Бобоц
78'
68'
ГОЛ! 1:1! Takuto Oshima
Пас отдал Андрей Иван
61'
Замена
Stefan Bana ️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
61'
Замена
Андрей Иван ️️️️➡️️ Луис Парадела
Желтая карточка
Gabriel Simion
59'
Желтая карточка
Hildeberto Pereira
49'
Желтая карточка
Юлиан Кристя
49'
46'
Замена
Juraj Badelj ️️️️➡️️ Грего Сьерра
46'
Замена
Mihai Căpățînă ️️️️➡️️ Базилио Ндонг
45'
Желтая карточка
Луис Парадела
40'
Желтая карточка
Денил Мальдонадо
ГОЛ! 1:0! Mamadou Thiam
Пас отдал Дан Нистор
38'
30'
Желтая карточка
Takuto Oshima
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
24
Раду Бобоц
ПЗ
10
Дан Нистор
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
94
Ovidiu Bic
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
93
Mamadou Thiam
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К) ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
11
Никусор Банку
(К) ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
10
Ștefan Baiaram
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
7
Луис Парадела
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Университатя Клуж
12
Denis Moldovan
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
D. Codrea
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
13
F. Tchassem
ЦФ
77
Vladislav Blănuță
ЦФ
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
32
Relu Marian Stoian
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
32
Denis Benga
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
4-2-4
30
Гертмонас
6
Кристя
5
Масоэро
99
24
Бобоц
10
Нистор
7
94
27
Кипчиу
93
98
3-2-3-2
21
25
Сьерра
3
Мальдонадо
6
Скрециу
12
Ндонг
11
Банку
10
8
28
Митрица
19
7
Парадела
99
22
Раца
22
Раца
99
93
8
8
93
7
77
77
7
25
Сьерра
15
15
25
Сьерра
10
31
31
10
12
Ндонг
23
23
12
Ндонг
6
Скрециу
14
14
6
Скрециу
7
Парадела
9
Иван
9
Иван
7
Парадела
Остались в запасе
Университатя Клуж
Университатя
12
Denis Moldovan
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
13
F. Tchassem
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
33
Silviu Lung Jr.
ВР
32
Relu Marian Stoian
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
32
Denis Benga
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
12
Denis Moldovan
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
13
F. Tchassem
ЦФ
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
32
Relu Marian Stoian
ВР
36
Florin Gașpar
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
32
Denis Benga
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Университатя Клуж - Университатя
4
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
17
Офсайды
0
3
Количество передач
488
367
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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