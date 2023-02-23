Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Херманнштадт
ЧФР Клуж
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Херманнштадт
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
УТА Арад
1 : 1
16.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
6 : 2
31.08.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.08.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж

Херманнштадт - ЧФР Клуж: обзор матча 21 сентября 2024

Херманнштадт
21.09.2024, суббота, 18:30
Румыния. Лига I, 10 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ЧФР Клуж
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
8
Алессандро Мургиа
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
15
Tiago Gonçalves
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К) ЦЗ
24
Antoni Ivanov
ЦП
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ЧФР Клуж
21
Михай Попа
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
6
Kalifa Kujabi
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
45
Robert Popescu
ЦФ
30
N. Antwi
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Flavius Iacob
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
26
Andrei Artean
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-3
8
Мургиа
51
15
4
24
77
96
27
7
Стоица
9
4-4-1-1
21
Попа
13
4
42
3
Абид
82
Фика
10
Деяк
77
Тахцидис
88
Джокович
7
Камара
9
Мунтяну
Остались в запасе
Херманнштадт
ЧФР Клуж
22
Ionuţ Pop
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
6
Kalifa Kujabi
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
45
Robert Popescu
ЦФ
30
N. Antwi
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Flavius Iacob
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
26
Andrei Artean
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
20
Ianis Gindila
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
6
Kalifa Kujabi
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
45
Robert Popescu
ЦФ
30
N. Antwi
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
23
Flavius Iacob
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
26
Andrei Artean
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Херманнштадт - ЧФР Клуж
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
44
56
Угловые удары
3
10
Нарушения
11
15
Офсайды
0
5
Количество передач
439
546
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
1
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+