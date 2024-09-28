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Униря Слобозия
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Униря Слобозия - Рапид
Униря Слобозия - Рапид: обзор матча 23 сентября 2024
Униря Слобозия
23.09.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 2
Матч завершен
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Рапид
31'
Д. Поспелов
25'
R. Pop
60'
R. Pop
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Униря Слобозия - Рапид
Матч завершен
82'
Замена
Constantin Grameni
️️️️➡️️
Тобиас Кристенсен
Замена
Laurentiu Vlasceanu
️️️️➡️️
Ovidiu Perianu
82'
Замена
Filip Ilie
️️️️➡️️
S. Camara
82'
75'
Замена
Claudiu Micovschi
️️️️➡️️
Rares Pop
65'
Замена
Xian Emmers
️️️️➡️️
Borisav Burmaz
65'
Замена
Timotej Jambor
️️️️➡️️
Флорент Хасани
60'
ГОЛ! 1:2!
Rares Pop
Замена
Florin Purece
️️️️➡️️
Jordan Gele
59'
46'
Замена
Маттиас Кяйт
️️️️➡️️
Якуб Громада
Замена
Adnan Aganović
️️️️➡️️
Дмитрий Юсов
46'
Замена
Ștefan Pacionel
️️️️➡️️
Ionut Coada
36'
ГОЛ! 1:1!
Дмитрий Поспелов
Пас отдал
Ovidiu Perianu
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
Rares Pop
Пас отдал
Тобиас Кристенсен
Желтая карточка
Marius Antoche
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К)
ВР
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
17
S. Camara
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
8
Ionut Coada
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
18
Дмитрий Юсов
ЦФ
98
Christ Afalna
ЦФ
20
Ovidiu Perianu
ЦФ
11
Jordan Gele
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Рапид
1
Бенжамин Зигрист
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
8
Флорент Хасани
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Униря Слобозия
1
Stefan Krell
ВР
86
Stefan Georgescu
ВР
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
27
Ștefan Pacionel
ЦП
30
Florin Purece
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
9
Filip Ilie
ЦФ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Constantin Grameni
ЦП
15
Cătălin Vulturar
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
18
Timotej Jambor
ЦФ
2-3-5
12
29
60
Поспелов
17
6
8
18
Юсов
11
20
98
15
3-1-1-1-4
1
Зигрист
24
22
23
Маня
14
Громада
17
Кристенсен
10
Петрила
11
55
5
8
Хасани
20
7
7
20
8
27
27
8
11
30
30
11
18
Юсов
77
77
18
Юсов
17
9
9
17
55
7
7
55
14
Громада
4
Кяйт
4
Кяйт
14
Громада
17
Кристенсен
20
20
17
Кристенсен
11
25
25
11
8
Хасани
18
18
8
Хасани
Остались в запасе
Униря Слобозия
Рапид
1
Stefan Krell
ВР
86
Stefan Georgescu
ВР
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
Главный тренер
Адриан Михалцэ
16
Михай Айоани
ВР
36
Filip Blažek
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Stefan Krell
ВР
86
Stefan Georgescu
ВР
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
36
Filip Blažek
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Униря Слобозия - Рапид
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
364
435
Сейвы
1
1
Точность передач %
64
72
Удары мимо ворот
2
12
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Stadionul 1 Mai, Slobozia
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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