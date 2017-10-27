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ФКСБ
Петролул
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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ФКСБ
Петролул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

ФКСБ - Петролул: обзор матча 21 сентября 2024

ФКСБ
21.09.2024, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 1
Матч завершен
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Петролул
3' А. Балутэ
90+4' А. Тудоре
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Петролул
Матч завершен
Желтая карточка
Адриан Сут
90' +8
90' +4
ГОЛ! 1:1! Александру Тудоре
88'
Желтая карточка
T. Jyry
83'
Замена
Ioan Tolea ️️️️➡️️ Mihnea Radulescu
Желтая карточка
Стефан Тарновану
79'
Замена
Малком Эджума ️️️️➡️️ Дариус Олару
75'
72'
Желтая карточка
Paul Papp
Желтая карточка
Валентин Крецу
72'
Замена
Александру Муси ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
67'
Замена
W. Baeten ️️️️➡️️ Флорин Тэнасе
67'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Александру Балутэ
46'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Даниэл Бирлигеа
46'
46'
Замена
Mario Bratu ️️️️➡️️ Сержу Ханка
Желтая карточка
Ристо Радунович
45' +2
Желтая карточка
Александру Балутэ
43'
42'
Желтая карточка
Mihnea Radulescu
Красная карточка
Mihai Popescu
30'
Желтая карточка
Дариус Олару
21'
14'
Замена
Nana Akosah-Bempah ️️️️➡️️ G. Grozav
4'
Желтая карточка
Marian Huja
ГОЛ! 1:0! Александру Балутэ
Пас отдал Октавиан Попеску
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Mihai Popescu
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
25
Александру Балутэ
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
7
Флорин Тэнасе
АП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
10
Октавиан Попеску
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Marian Huja
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
17
Mihnea Radulescu
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
6
T. Jyry
ЦФ
19
Александру Тудоре
ЦФ
7
G. Grozav
(К) ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
42
Baba Alhassan
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
29
Александру Муси
АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Hasan Jahić
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
30
Ioan Tolea
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
69
Yohan Roche
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
3-1-3-3
32
Тарновану
5
Дава
17
33
Радунович
8
Сут
25
Балутэ
2
Крецу
27
Олару
10
Попеску
7
Тэнасе
9
Бирлигеа
3-4-3
38
Зима
27
Байано
4
2
20
Ханка
23
44
17
7
19
Тудоре
6
27
Олару
18
Эджума
18
Эджума
27
Олару
9
Бирлигеа
42
42
9
Бирлигеа
7
Тэнасе
24
24
7
Тэнасе
10
Попеску
29
Муси
29
Муси
10
Попеску
25
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
25
Балутэ
17
30
30
17
20
Ханка
10
10
20
Ханка
7
14
14
7
Остались в запасе
ФКСБ
Петролул
99
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Hasan Jahić
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
69
Yohan Roche
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Hasan Jahić
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
69
Yohan Roche
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча ФКСБ - Петролул
6
1
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
17
Количество передач
357
421
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
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Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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