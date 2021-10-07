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Фарул
Сепси
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
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Фарул
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 2
19.08.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Сепси
Фарул - Сепси: обзор матча 22 сентября 2024
Фарул
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Румыния. Лига I, 10 тур
2 : 1
Матч завершен
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Сепси
12'
Д. Алибек (П)
52'
Д. Алибек (П)
90+2'
M. Coman
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - Сепси
Матч завершен
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Marius Coman
Пас отдал
Исник Алими
Замена
Ionut Cercel
️️️️➡️️
Victor Dican
86'
Замена
Nicolas Popescu
️️️️➡️️
Эдуард Радаславеску
86'
82'
Замена
Marian Draghiceanu
️️️️➡️️
Димитри Оберлен
76'
Красная карточка
Omar El Sawy
70'
Замена
Marius Coman
️️️️➡️️
Флорин Стефан
59'
Замена
Omar El Sawy
️️️️➡️️
Bogdan Oteliță
Замена
Драгош Неделку
️️️️➡️️
Нарек Григорян
57'
Замена
Богдан Цыру
️️️️➡️️
I. Vina
56'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Денис Алибек
52'
49'
Желтая карточка
Roland Niczuly
46'
Замена
Андрес Думитреску
️️️️➡️️
Mihajlo Nešković
46'
Замена
Шерифф Каллаку
️️️️➡️️
Sota Mino
45'
+1
Желтая карточка
Sota Mino
Замена
Gabriel Danuleasa
️️️️➡️️
Rivaldinho
35'
Желтая карточка
I. Vina
34'
Вторая желтая
Mihai Bălașa
30'
Желтая карточка
Mihai Bălașa
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Денис Алибек
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Денис Алибек
(К)
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
21
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
22
Габриэль Дебелюх
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Фарул
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
5
Богдан Цыру
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
2
Ionut Cercel
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
99
Iustin Doicaru
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Сепси
31
Szilárd Gyenge
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
55
N. Bardea
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
20
Marian Draghiceanu
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
9
Marius Coman
ЦФ
2-2-1-5
1
22
4
20
Радаславеску
6
30
Григорян
11
Ганя
8
44
7
Алибек
9
2-5-4
13
Чоботарию
3
Стефан
77
10
21
Алими
25
5
11
Оберлен
22
Дебелюх
33
82
9
15
15
9
8
5
Цыру
5
Цыру
8
30
Григорян
14
Неделку
14
Неделку
30
Григорян
6
2
2
6
20
Радаславеску
80
80
20
Радаславеску
77
2
Думитреску
2
Думитреску
77
11
Оберлен
20
20
11
Оберлен
5
59
Каллаку
59
Каллаку
5
25
7
7
25
3
Стефан
9
9
3
Стефан
Остались в запасе
Фарул
Сепси
16
Gabriel Buta
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
99
Iustin Doicaru
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
31
Szilárd Gyenge
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
16
Gabriel Buta
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
99
Iustin Doicaru
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Остались в запасе
31
Szilárd Gyenge
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Фарул - Сепси
2
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
11
Офсайды
0
1
Количество передач
290
445
Сейвы
5
2
Точность передач %
66
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Szabolcs Kovacs, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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