Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Политехника Яссы
Университатя
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
5
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Политехника Яссы
Университатя
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
6 : 2
31.08.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Политехника Яссы - Университатя: обзор матча 15 сентября 2024

Политехника Яссы
15.09.2024, воскресенье, 18:15
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Университатя
30' Ф. Камбери
90+10' T.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Политехника Яссы - Университатя
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Tailson
90' +10
Желтая карточка
Andrei Gheorghita
90' +9
Желтая карточка
Rareș Sebastian Ispas
90' +5
90'
Желтая карточка
Lyes Houri
Желтая карточка
Tailson
89'
89'
Желтая карточка
Ștefan Vlădoiu
Замена
Robert Mišković ️️️️➡️️ Михай Бордеяну
83'
79'
Замена
Денил Мальдонадо ️️️️➡️️ Грего Сьерра
79'
Замена
David Barbu ️️️️➡️️ Андрей Иван
79'
Замена
Владимир Скрециу ️️️️➡️️ Takuto Oshima
Желтая карточка
Михай Бордеяну
72'
Замена
Tailson ️️️️➡️️ Валентин Джордже
67'
Замена
Andrei Gheorghita ️️️️➡️️ Ștefan Stefanovici
67'
61'
Замена
Lyes Houri ️️️️➡️️ Mihai Căpățînă
59'
Пенальти не реализован Александру Митрица
Замена
Давид Атанаскоски ️️️️➡️️ Тодор Тодороски
59'
43'
Замена
Луис Парадела ️️️️➡️️ Carlos Mora
ГОЛ! 1:0! Флориан Камбери
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
5
Самуэль Гуэ
ОП
11
Валентин Джордже
ЦП
37
Михай Бордеяну
(К) ЦП
10
Alin Roman
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К) ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
17
Carlos Mora
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
33
Давид Атанаскоски
ЛЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
19
Кэтэлин Иту
ЦП
14
Robert Mišković
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
70
Дэвид Попа
ПВ
99
Tailson
ЦФ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
9
S. Harrison
ЦФ
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
32
Relu Marian Stoian
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
3-3-3-1
88
Хесус Фернандес
3
42
Соареш
27
20
5
Гуэ
30
Тодороски
11
Джордже
37
Бордеяну
10
22
Камбери
3-4-3
21
25
Сьерра
26
Зайков
11
Банку
10
23
8
28
Митрица
17
9
Иван
2
30
Тодороски
33
Атанаскоски
33
Атанаскоски
30
Тодороски
37
Бордеяну
14
14
37
Бордеяну
11
Джордже
99
99
11
Джордже
20
80
80
20
25
Сьерра
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
25
Сьерра
8
6
Скрециу
6
Скрециу
8
9
Иван
27
27
9
Иван
23
14
14
23
17
7
Парадела
7
Парадела
17
Остались в запасе
Политехника Яссы
Университатя
1
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Florin Ilie
ЦЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
19
Кэтэлин Иту
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
70
Дэвид Попа
ПВ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
9
S. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
33
Silviu Lung Jr.
ВР
32
Relu Marian Stoian
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Florin Ilie
ЦЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
19
Кэтэлин Иту
ЦП
21
Матей Тэнасе
ЛВ
70
Дэвид Попа
ПВ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
9
S. Harrison
ЦФ
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
32
Relu Marian Stoian
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Политехника Яссы - Университатя
4
2
Всего ударов по воротам
16
21
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
12
Нарушения
13
11
Офсайды
1
4
Количество передач
227
507
Сейвы
4
3
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+