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Рапид
Университатя Клуж
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
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Рапид
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Университатя Клуж
Рапид - Университатя Клуж: обзор матча 16 сентября 2024
Рапид
16.09.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 2
Матч завершен
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Университатя Клуж
30'
H. Pereira
60'
Д. Нистор (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Университатя Клуж
Матч завершен
81'
Замена
Богдан Митря
️️️️➡️️
Mamadou Thiam
Замена
Флорент Хасани
️️️️➡️️
Borisav Burmaz
81'
81'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Юлиан Кристя
71'
Желтая карточка
Gabriel Simion
70'
Замена
Вадим Раца
️️️️➡️️
Robert Silaghi
Замена
Timotej Jambor
️️️️➡️️
Тобиас Кристенсен
70'
Желтая карточка
Rares Pop
69'
66'
Замена
Vladislav Blănuță
️️️️➡️️
Hildeberto Pereira
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Дан Нистор
Замена
Xian Emmers
️️️️➡️️
Constantin Grameni
46'
Замена
Маттиас Кяйт
️️️️➡️️
Якуб Громада
46'
Замена
Rares Pop
️️️️➡️️
Claudiu Micovschi
46'
46'
Замена
Gabriel Simion
️️️️➡️️
Овидиу Попеску
30'
ГОЛ! 0:1!
Hildeberto Pereira
Пас отдал
Mamadou Thiam
Желтая карточка
Якуб Громада
27'
13'
Желтая карточка
Овидиу Попеску
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Бенжамин Зигрист
ВР
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
20
Constantin Grameni
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Раду Бобоц
ПЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
94
Ovidiu Bic
ЦФ
93
Mamadou Thiam
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
15
Cătălin Vulturar
ЦП
28
Luka Gojković
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
18
Timotej Jambor
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
D. Codrea
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
98
Gabriel Simion
ЦФ
13
F. Tchassem
ЦФ
77
Vladislav Blănuță
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зигрист
7
22
23
Маня
47
Браун
14
Громада
20
17
Кристенсен
10
Петрила
11
5
4-3-3
30
Гертмонас
24
Бобоц
6
Кристя
5
Масоэро
99
7
23
Попеску
10
Нистор
27
Кипчиу
93
94
14
Громада
4
Кяйт
4
Кяйт
14
Громада
20
25
25
20
17
Кристенсен
18
18
17
Кристенсен
11
8
Хасани
8
Хасани
11
7
55
55
7
93
3
Митря
3
Митря
93
7
22
Раца
22
Раца
7
6
Кристя
8
8
6
Кристя
23
Попеску
98
98
23
Попеску
99
77
77
99
Остались в запасе
Рапид
Университатя Клуж
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
28
Luka Gojković
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Daniel Lasure
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
13
F. Tchassem
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
28
Luka Gojković
ЦП
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Daniel Lasure
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
13
F. Tchassem
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Рапид - Университатя Клуж
2
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
8
Офсайды
4
1
Количество передач
514
477
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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