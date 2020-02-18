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Динамо
Униря Слобозия
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
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Динамо
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул

Динамо - Униря Слобозия: обзор матча 13 сентября 2024

Динамо
13.09.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 9 тур
1 : 0
Матч завершен
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Униря Слобозия
32' К. Кыржан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Униря Слобозия
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Paolo Medina
76'
Желтая карточка
Jordan Gele
Замена
Iulius Marginean ️️️️➡️️ Георгий Миланов
72'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Maxime Sivis
66'
60'
Замена
S. Camara ️️️️➡️️ Adnan Aganović
Желтая карточка
Patrick Olsen
59'
Замена
Альберто Соро ️️️️➡️️ A. Bani
57'
51'
Желтая карточка
Adnan Aganović
51'
Желтая карточка
Ștefan Pacionel
46'
Замена
Дмитрий Юсов ️️️️➡️️ Cristian Bărbuț
46'
Замена
Ștefan Pacionel ️️️️➡️️ Gabriel Lazar
Желтая карточка
Răzvan Patriche
43'
41'
Желтая карточка
Gabriel Lazar
ГОЛ! 1:0! Кэтэлин Кыржан
Пас отдал Астрит Селмани
32'
16'
Желтая карточка
Ionut Coada
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
22
A. Bani
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
27
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К) ВР
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
98
Christ Afalna
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
20
Ovidiu Perianu
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
11
Jordan Gele
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Динамо
16
Alexandru Stoian
ВР
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
Униря Слобозия
1
Stefan Krell
ВР
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
27
Ștefan Pacionel
ЦП
18
Дмитрий Юсов
ЦФ
9
Filip Ilie
ЦФ
17
S. Camara
ЦФ
2-5-3
1
31
23
17
Миланов
6
10
Кыржан
8
Гнаоре
33
27
9
Селмани
22
3-1-5
12
29
60
Поспелов
14
8
77
11
15
20
23
17
Миланов
90
90
17
Миланов
27
98
98
27
22
18
Соро
18
Соро
22
14
27
27
14
23
18
Юсов
18
Юсов
23
77
17
17
77
Остались в запасе
Динамо
Униря Слобозия
16
Alexandru Stoian
ВР
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Stefan Krell
ВР
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
16
Alexandru Stoian
ВР
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
Остались в запасе
1
Stefan Krell
ВР
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча Динамо - Униря Слобозия
2
6
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
18
Офсайды
2
2
Количество передач
360
357
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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