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Сепси
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Последние матчи
Все
Сепси
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул

Сепси - Ботошани: обзор матча 13 сентября 2024

Сепси
13.09.2024, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 9 тур
3 : 0
Матч завершен
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Ботошани
10' Г. Дебелюх
63' И. Алими (П)
87' Д. Оберлен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - Ботошани
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Патрисио Матрикарди
Замена
Darius Oroian ️️️️➡️️ Bogdan Oteliță
88'
Замена
Денис Харуц ️️️️➡️️ Cosmin Matei
88'
ГОЛ! 3:0! Димитри Оберлен
Пас отдал Андрес Думитреску
87'
83'
Желтая карточка
Aldaír Ferreira
Замена
Андрес Думитреску ️️️️➡️️ Габриэль Дебелюх
80'
75'
Замена
Ștefan Pănoiu ️️️️➡️️ D. Gabriel
ГОЛ с пенальти! 2:0! Исник Алими
63'
Желтая карточка
Давид Зигер
60'
59'
Замена
Aldaír Ferreira ️️️️➡️️ Francisco Junior
59'
Замена
E. Florescu ️️️️➡️️ Juan Kaprof
46'
Замена
Enzo López ️️️️➡️️ Adrian Chică-Roșă
46'
Замена
Эрвин Онженда ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
Замена
Димитри Оберлен ️️️️➡️️ Marius Coman
46'
Замена
Mihajlo Nešković ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
46'
26'
Желтая карточка
Alin Şeroni
Желтая карточка
Sota Mino
13'
ГОЛ! 1:0! Габриэль Дебелюх
Пас отдал Шерифф Каллаку
10'
8'
Желтая карточка
Francisco Junior
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
3
Флорин Стефан
(К) ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Исник Алими
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
22
Габриэль Дебелюх
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
7
S. Bodisteanu
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Сепси
31
Szilárd Gyenge
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
55
N. Bardea
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
20
Marian Draghiceanu
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Ботошани
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
3
Michael Pavlović
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
2-5-4
3
Стефан
13
Чоботарию
5
25
10
59
Каллаку
21
Алими
82
9
33
22
Дебелюх
2-3-5
1
5
Матрикарди
4
33
12
22
29
32
10
30
7
22
Дебелюх
2
Думитреску
2
Думитреску
22
Дебелюх
25
17
17
25
10
4
Харуц
4
Харуц
10
59
Каллаку
77
77
59
Каллаку
9
11
Оберлен
11
Оберлен
9
22
83
83
22
33
17
17
33
10
8
8
10
29
9
9
29
7
26
Онженда
26
Онженда
7
Остались в запасе
Сепси
Ботошани
31
Szilárd Gyenge
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
20
Marian Draghiceanu
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Лео Грозаву
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
3
Michael Pavlović
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
31
Szilárd Gyenge
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
55
N. Bardea
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
20
Marian Draghiceanu
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Остались в запасе
6
Daniel Celea
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
3
Michael Pavlović
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Сепси - Ботошани
2
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
15
Офсайды
3
2
Количество передач
420
492
Сейвы
7
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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