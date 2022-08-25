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Университатя
Рапид
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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Последние матчи
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Университатя
Рапид
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Рапид
0 : 0
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1 : 2
23.09.2024
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1 : 1
22.09.2024
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Румыния. Лига I, 9 тур
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2 : 0
15.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид

Университатя - Рапид: обзор матча 31 августа 2024

Университатя
31.08.2024, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 1
Матч завершен
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Рапид
33' А. Митрица (П)
18' К. Браун
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - Рапид
Матч завершен
Замена
Владимир Скрециу ️️️️➡️️ Mihai Căpățînă
88'
Замена
David Barbu ️️️️➡️️ Carlos Mora
88'
80'
Замена
Andrei Borza ️️️️➡️️ Кристофер Браун
74'
Замена
J. Papeau ️️️️➡️️ Флорент Хасани
68'
Замена
Claudiu Micovschi ️️️️➡️️ Cristian Sapunaru
68'
Замена
Cristian Ignat ️️️️➡️️ Rares Pop
Замена
️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
65'
Замена
Андрей Иван ️️️️➡️️ Elvir Koljić
65'
Желтая карточка
Ștefan Baiaram
53'
Желтая карточка
Ștefan Vlădoiu
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Александру Митрица
33'
32'
Желтая карточка
Cristian Sapunaru
28'
Желтая карточка
Клаудиу Петрила
Желтая карточка
Грего Сьерра
27'
18'
ГОЛ! 0:1! Кристофер Браун
Пас отдал Клаудиу Петрила
Желтая карточка
Elvir Koljić
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К) ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
17
Carlos Mora
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
1
Бенжамин Зигрист
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К) ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
28
Luka Gojković
ЦП
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
10
Ștefan Baiaram
ЦП
27
David Barbu
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Cristian Ignat
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
96
J. Papeau
ЦП
15
Cătălin Vulturar
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
8
Флорент Хасани
ЦФ
18
Timotej Jambor
ЦФ
3-4-3
21
11
Банку
3
Мальдонадо
25
Сьерра
28
Митрица
23
8
31
17
19
2
3-3-1-3
1
Зигрист
47
Браун
23
Маня
22
28
19
Оайдэ
4
Кяйт
10
Петрила
11
55
5
23
6
Скрециу
6
Скрециу
23
10
10
17
27
27
17
19
9
Иван
9
Иван
19
22
7
7
22
55
21
21
55
47
Браун
24
24
47
Браун
Хасани
96
96
Хасани
8
Хасани
8
Хасани
Остались в запасе
Университатя
Рапид
1
Давид Лазар
ВР
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
37
Marian Danciu
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
16
Михай Айоани
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
18
Timotej Jambor
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
37
Marian Danciu
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
36
Filip Blažek
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
7
Omar El Sawy
ЦП
18
Timotej Jambor
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Университатя - Рапид
4
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
13
5
Офсайды
0
1
Количество передач
540
300
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
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Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач (Кареи)
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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