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ФКСБ
УТА Арад
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
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1 : 3
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ФКСБ
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26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
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ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
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1 : 3
28.09.2024
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26.08.2024
Фарул

ФКСБ - УТА Арад: обзор матча 01 сентября 2024

ФКСБ
01.09.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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УТА Арад
16' S. Ngezana
87' А. Балутэ
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - УТА Арад
Матч завершен
Замена
Luis Phelipe ️️️️➡️️ Александру Балутэ
90'
ГОЛ! 2:0! Александру Балутэ
Пас отдал Даниэль Попа
87'
82'
Замена
Жоау Педру ️️️️➡️️ Benjamin van Durmen
77'
Замена
Imoh Ezekiel ️️️️➡️️ A. Fabry
77'
Замена
Andrei Dumiter ️️️️➡️️ Jordan Attah Kadiri
Желтая карточка
Baba Alhassan
70'
64'
Замена
Ламин Гезали ️️️️➡️️ Валентин Костаке
Замена
Малком Эджума ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
60'
Пенальти не реализован Александру Балутэ
58'
Замена
Александру Пантя ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
46'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
46'
Замена
W. Baeten ️️️️➡️️ Валентин Крецу
46'
ГОЛ! 1:0! Siyabonga Ngezana
16'
15'
Желтая карточка
Рави Цука
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
16
Михай Ликсандру
(К) ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Октавиан Попеску
ЛВ
3
I. Pantiru
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
УТА Арад
1
Robert Popa
ВР
29
Răzvan Trif
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
19
Валентин Костаке
ЛВ
10
A. Fabry
(К) ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
9
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
77
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
24
W. Baeten
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
29
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
УТА Арад
22
Деян Илиев
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
3
Kouya Mabea
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Ламин Гезали
ПВ
7
Andrei Dumiter
ЦФ
11
Imoh Ezekiel
ЦФ
2-1-3-2-2
32
Тарновану
30
5
Дава
16
Ликсандру
2
Крецу
42
25
Балутэ
10
Попеску
15
Стефанеску
19
Попа
3
2-2-1-5
1
25
Цука
29
97
6
Пулоло
19
Костаке
10
77
15
Конте
9
30
10
Попеску
28
Пантя
28
Пантя
10
Попеску
16
Ликсандру
18
Эджума
18
Эджума
16
Ликсандру
2
Крецу
24
24
2
Крецу
15
Стефанеску
11
Микулеску
11
Микулеску
15
Стефанеску
25
Балутэ
70
70
25
Балутэ
30
8
Педру
8
Педру
30
19
Костаке
14
Гезали
14
Гезали
19
Костаке
9
7
7
9
10
11
11
10
Остались в запасе
ФКСБ
УТА Арад
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
29
Александру Муси
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
22
Деян Илиев
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
3
Kouya Mabea
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Денис Харуц
ПЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
29
Александру Муси
АП
Остались в запасе
22
Деян Илиев
ВР
4
Alexandru Benga
ЦЗ
3
Kouya Mabea
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
27
Raoul Cristea
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча ФКСБ - УТА Арад
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
471
326
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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