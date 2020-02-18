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Университатя Клуж
Динамо
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
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1 : 1
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Румыния. Лига I, 9 тур
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Оцелул
1 : 1
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Динамо
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Динамо
1 : 0
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Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя

Университатя Клуж - Динамо: обзор матча 02 сентября 2024

Университатя Клуж
02.09.2024, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 0
Матч завершен
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Динамо
62' O. Bic
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя Клуж - Динамо
Матч завершен
Замена
F. Tchassem ️️️️➡️️ Дан Нистор
89'
Замена
Dorinel Oancea ️️️️➡️️ Вадим Раца
89'
86'
Замена
Răzvan Patriche ️️️️➡️️ Cristian Costin
Желтая карточка
Gabriel Simion
85'
81'
Желтая карточка
Альберто Соро
Замена
D. Codrea ️️️️➡️️ Mamadou Thiam
80'
79'
Желтая карточка
Josué Homawoo
74'
Замена
Iulius Marginean ️️️️➡️️ Георгий Миланов
Желтая карточка
Вадим Раца
65'
63'
Замена
Adrian Caragea ️️️️➡️️ A. Bani
63'
Замена
Альберто Соро ️️️️➡️️ Antonio Alexandru Bordușanu
ГОЛ! 1:0! Ovidiu Bic
62'
Замена
Gabriel Simion ️️️️➡️️ Овидиу Попеску
62'
Желтая карточка
Овидиу Попеску
51'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
24
Раду Бобоц
ПЗ
10
Дан Нистор
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
93
Mamadou Thiam
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К) ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
77
Vladislav Blănuță
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
8
Эдди Гнаоре
(К) ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
22
A. Bani
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя Клуж
12
Denis Moldovan
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
98
Gabriel Simion
ЦФ
13
F. Tchassem
ЦФ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
16
Alexandru Stoian
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
18
Альберто Соро
ПВ
4-2-4
30
Гертмонас
22
Раца
6
Кристя
5
Масоэро
24
Бобоц
10
Нистор
23
Попеску
93
77
94
27
Кипчиу
3-5-2
1
28
4
Боатенг
3
Опруц
17
Миланов
10
Кыржан
8
Гнаоре
98
20
9
Селмани
22
22
Раца
26
26
22
Раца
93
8
8
93
23
Попеску
98
98
23
Попеску
10
Нистор
13
13
10
Нистор
98
23
23
98
22
24
24
22
17
Миланов
90
90
17
Миланов
20
18
Соро
18
Соро
20
Остались в запасе
Университатя Клуж
Динамо
12
Denis Moldovan
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
73
Alexandru Roșca
ВР
16
Alexandru Stoian
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
30
Raul Rotund
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
12
Denis Moldovan
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
20
Alexandru Bota
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
16
Alexandru Stoian
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
30
Raul Rotund
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Университатя Клуж - Динамо
3
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
13
Офсайды
1
1
Количество передач
328
460
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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