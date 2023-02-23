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Фарул
ЧФР Клуж
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
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Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
УТА Арад
1 : 1
26.08.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 2
19.08.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
0 : 3
01.09.2024
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
3 : 0
29.08.2024
ЧФР Клуж

Фарул - ЧФР Клуж: обзор матча 01 сентября 2024

Фарул
01.09.2024, воскресенье, 18:45
Румыния. Лига I, 8 тур
0 : 3
Матч завершен
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ЧФР Клуж
27' Ч. Деяк
55' L. Bolgado
90+3' М. Кореница
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - ЧФР Клуж
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 0:3! Меритон Кореница
Пас отдал Даниэл Бирлигеа
87'
Замена
Andrei Artean ️️️️➡️️ Алин Фика
Замена
Эдуард Радаславеску ️️️️➡️️ I. Vina
80'
Замена
Alexandru Stoian ️️️️➡️️ Габриэл Янку
80'
77'
Замена
Даниэл Бирлигеа ️️️️➡️️ Адриан Паун-Александру
77'
Замена
Robert Filip ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
66'
Замена
Меритон Кореница ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
Замена
Dan Sirbu ️️️️➡️️ Victor Dican
58'
55'
ГОЛ! 0:2! Léo Bolgado
Пас отдал Алин Фика
Желтая карточка
I. Vina
53'
Замена
Денис Алибек ️️️️➡️️ Rivaldinho
46'
46'
Замена
Бени Нкололо ️️️️➡️️ Мохаммед Камара
45' +1
Желтая карточка
Луис Мунтяну
41'
Желтая карточка
Мохаммед Камара
Желтая карточка
Mihai Bălașa
39'
Желтая карточка
Victor Dican
38'
27'
ГОЛ! 0:1! Чиприан Деяк
Пас отдал Simão Rocha
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Mihai Popescu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
20
Constantin Grameni
(К) ЦП
6
Victor Dican
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ЧФР Клуж
21
Михай Попа
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
19
Василе Могос
ПП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Фарул
22
Dan Sirbu
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
99
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
19
Cristian Merloi
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
23
Flavius Iacob
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
96
Бени Нкололо
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
2-2-1-5
1
17
4
20
6
30
Григорян
8
10
Янку
11
Ганя
9
44
3-4-2-1
21
Попа
4
13
3
Абид
19
Могос
82
Фика
10
Деяк
88
Джокович
7
Камара
11
Паун-Александру
9
Мунтяну
6
22
22
6
8
20
Радаславеску
20
Радаславеску
8
10
Янку
90
90
10
Янку
9
7
Алибек
7
Алибек
9
9
Мунтяну
8
8
9
Мунтяну
82
Фика
26
26
82
Фика
10
Деяк
17
Кореница
17
Кореница
10
Деяк
11
Паун-Александру
9
Бирлигеа
9
Бирлигеа
11
Паун-Александру
7
Камара
96
Нкололо
96
Нкололо
7
Камара
Остались в запасе
Фарул
ЧФР Клуж
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
99
Iustin Doicaru
ЦФ
19
Cristian Merloi
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
23
Flavius Iacob
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
99
Iustin Doicaru
ЦФ
19
Cristian Merloi
ЦФ
77
Andrei Ciobanu
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
23
Flavius Iacob
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Фарул - ЧФР Клуж
3
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
590
329
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Румыния. Лига I
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- : -
30.09.2024
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- : -
04.10.2024
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- : -
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- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
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ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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