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Униря Слобозия
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Униря Слобозия - Глория Бузэу
Униря Слобозия - Глория Бузэу: обзор матча 02 сентября 2024
Униря Слобозия
02.09.2024, понедельник, 19:00
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
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Глория Бузэу
45+7'
Д. Поспелов (П)
90+3'
Д. Поспелов
65'
A. Stan
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Униря Слобозия - Глория Бузэу
Матч завершен
ГОЛ! 2:1!
Дмитрий Поспелов
Пас отдал
Cristian Bărbuț
90'
+3
Желтая карточка
Ștefan Pacionel
90'
+2
Замена
Ștefan Pacionel
️️️️➡️️
Adnan Aganović
72'
Желтая карточка
S. Camara
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
Alexandru Stan
Пас отдал
Давид Тавареш
62'
Замена
Alexandru Stan
️️️️➡️️
Darius Grosu
Замена
S. Camara
️️️️➡️️
Jordan Gele
58'
46'
Замена
Константин Будеску
️️️️➡️️
Tudor Calin
46'
Замена
Cristian Dumitru
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Дмитрий Поспелов
45'
+7
Замена
Cristian Bărbuț
️️️️➡️️
Florin Purece
45'
+1
7'
Замена
Tudor Calin
️️️️➡️️
Драгош Григоре
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К)
ВР
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
30
Florin Purece
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
5
A. Lopez
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
11
Jordan Gele
ЦФ
20
Ovidiu Perianu
ЦФ
98
Christ Afalna
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Глория Бузэу
12
Alexandru Greab
ВР
13
Драгош Григоре
(К)
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
9
Ricardo Matos
ЦП
30
Alexandru Ișfan
ЦП
66
Rassambek Akhmatov
ЦП
87
Diego
ЦФ
88
Ion Gheorghe
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Униря Слобозия
1
Stefan Krell
ВР
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
27
Ștefan Pacionel
ЦП
17
S. Camara
ЦФ
9
Filip Ilie
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Глория Бузэу
39
Дориан Райлеан
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
6
Tudor Calin
ЦП
98
Andreas Mihaiu
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Daniel Benzar
ЦФ
19
Alexandru Stan
ЦФ
7
Cristian Dumitru
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
2-3-5
12
29
60
Поспелов
30
6
5
15
98
20
11
77
4-4-2
12
23
21
5
13
Григоре
9
30
66
20
Тавареш
88
87
77
27
27
77
11
17
17
11
30
23
23
30
13
Григоре
6
6
13
Григоре
10
Будеску
10
Будеску
23
19
19
23
30
7
7
30
Остались в запасе
Униря Слобозия
Глория Бузэу
1
Stefan Krell
ВР
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
39
Дориан Райлеан
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
98
Andreas Mihaiu
ЦП
8
Daniel Benzar
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Остались в запасе
1
Stefan Krell
ВР
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
98
Andreas Mihaiu
ЦП
8
Daniel Benzar
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Статистика матча Униря Слобозия - Глория Бузэу
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
15
4
Офсайды
2
0
Количество передач
314
418
Сейвы
4
4
Точность передач %
65
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Moldoveanu, Romania
Стадион:
Stadionul Clinceni, Clinceni
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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