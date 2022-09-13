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Ботошани
Петролул
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
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2 : 2
27.09.2024
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Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

Ботошани - Петролул: обзор матча 01 сентября 2024

Ботошани
01.09.2024, воскресенье, 16:30
Румыния. Лига I, 8 тур
0 : 2
Матч завершен
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Петролул
90+4' M. Radulescu
90+6' G. Grozav
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботошани - Петролул
Матч завершен
90' +6
ГОЛ! 0:2! G. Grozav
Пас отдал Mario Bratu
90' +4
ГОЛ! 0:1! Mihnea Radulescu
Пас отдал Фабрисио Байано
90' +2
Желтая карточка
Nana Akosah-Bempah
Желтая карточка
Zoran Mitrov
86'
79'
Замена
Mario Bratu ️️️️➡️️ T. Jyry
68'
Замена
Nana Akosah-Bempah ️️️️➡️️ Александру Тудоре
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
68'
60'
Замена
Фабрисио Байано ️️️️➡️️ Сержу Ханка
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ Juan Kaprof
57'
Замена
Alejandro Díez Salomón ️️️️➡️️ Adams Friday
57'
53'
Желтая карточка
Paul Papp
Желтая карточка
E. Florescu
49'
Замена
Adrian Chică-Roșă ️️️️➡️️ Enzo López
46'
Замена
Rijad Sadiku ️️️️➡️️ Alin Şeroni
46'
Желтая карточка
Juan Kaprof
22'
18'
Желтая карточка
Lucian Dumitriu
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
12
Adams Friday
ЦП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
7
S. Bodisteanu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
6
T. Jyry
ЦФ
19
Александру Тудоре
ЦФ
7
G. Grozav
(К) ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Ботошани
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
Петролул
15
Hasan Jahić
ЦЗ
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
17
Mihnea Radulescu
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
21
David Ionut
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
2-2-5
1
5
Матрикарди
4
12
83
7
10
8
32
9
4-3-3
38
Зима
24
2
22
4
23
44
20
Ханка
7
19
Тудоре
6
12
2
2
12
32
44
44
32
7
11
11
7
10
64
64
10
9
29
29
9
20
Ханка
27
Байано
27
Байано
20
Ханка
6
10
10
6
19
Тудоре
14
14
19
Тудоре
Остались в запасе
Ботошани
Петролул
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
15
Hasan Jahić
ЦЗ
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
17
Mihnea Radulescu
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
21
David Ionut
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
Остались в запасе
15
Hasan Jahić
ЦЗ
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
17
Mihnea Radulescu
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
21
David Ionut
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
71
David Ilie
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Ботошани - Петролул
3
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
336
369
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
12
6
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Информация о матче
Главный судья:
Szabolcs Kovacs, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
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ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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