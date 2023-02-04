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Оцелул
Сепси
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
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Последние матчи
Все
Оцелул
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси

Оцелул - Сепси: обзор матча 30 августа 2024

Оцелул
30.08.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сепси
22' A. Pop
42' A. Pop
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оцелул - Сепси
Матч завершен
Замена
Cristian Chira ️️️️➡️️ J. Cisotti (pen.)
89'
79'
Желтая карточка
Флорин Стефан
75'
Замена
Mihajlo Nešković ️️️️➡️️ Sota Mino
Замена
R. Tanasa ️️️️➡️️ David Maftei
67'
Желтая карточка
Stipe Jurić
65'
Замена
Mihai Adascalitei ️️️️➡️️ Frédéric Maciel
58'
Замена
Teles ️️️️➡️️ Жоау Ламейра
58'
Желтая карточка
J. Cisotti (pen.)
51'
46'
Замена
Marius Coman ️️️️➡️️ Акош Кечкеш
46'
Замена
Димитри Оберлен ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
46'
Замена
Darius Oroian ️️️️➡️️ Bogdan Oteliță
ГОЛ! 2:0! A. Pop
Пас отдал David Maftei
42'
35'
Желтая карточка
Акош Кечкеш
ГОЛ! 1:0! A. Pop
22'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
32
Iustin Popescu
ВР
5
Nikola Stevanović
ЦЗ
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
27
David Maftei
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
30
J. Cisotti (pen.)
(К) ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
11
A. Pop
ЦФ
7
Frédéric Maciel
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Сепси
55
N. Bardea
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
21
Исник Алими
(К) ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
22
Габриэль Дебелюх
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Оцелул
12
Maksym Kovalov
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
19
Максим Кожокару
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
17
R. Tanasa
ЦП
21
Teles
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
31
Szilárd Gyenge
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
20
Marian Draghiceanu
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
9
Marius Coman
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-1-2-4
32
5
6
27
66
Ламейра
31
30
22
7
11
9
4-5-2
13
Чоботарию
34
Кечкеш
3
Стефан
55
59
Каллаку
25
21
Алими
10
5
33
22
Дебелюх
7
26
26
7
27
17
17
27
66
Ламейра
21
21
66
Ламейра
30
23
23
30
25
17
17
25
5
77
77
5
34
Кечкеш
9
9
34
Кечкеш
59
Каллаку
11
Оберлен
11
Оберлен
59
Каллаку
Остались в запасе
Оцелул
Сепси
12
Maksym Kovalov
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
19
Максим Кожокару
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
1
Dinu Moldovan
ВР
31
Szilárd Gyenge
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
20
Marian Draghiceanu
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
12
Maksym Kovalov
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
19
Максим Кожокару
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
31
Szilárd Gyenge
ВР
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
20
Marian Draghiceanu
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Оцелул - Сепси
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
18
Офсайды
1
0
Количество передач
368
393
Сейвы
2
4
Точность передач %
64
66
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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