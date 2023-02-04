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Петролул
Оцелул
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
17 января, 07:55
0
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
4 февраля 2023, 09:28
3
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
1 февраля 2023, 11:26
1
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
1 октября 2015, 19:43
2
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Последние матчи
Все
Петролул
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 1
14.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
0 : 2
01.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
0 : 0
23.08.2024
Оцелул

Петролул - Оцелул: обзор матча 23 августа 2024

Петролул
23.08.2024, пятница, 19:00
Румыния. Лига I, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Оцелул
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Петролул - Оцелул
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Jonathan Cissé
Замена
Фабрисио Байано ️️️️➡️️ G. Grozav
90' +1
73'
Замена
Максим Кожокару ️️️️➡️️ Stipe Jurić
73'
Замена
Teles ️️️️➡️️ Жоау Ламейра
Замена
Nana Akosah-Bempah ️️️️➡️️ Сержу Ханка
64'
60'
Замена
R. Tanasa ️️️️➡️️ David Maftei
60'
Замена
Mihai Adascalitei ️️️️➡️️ Frédéric Maciel
57'
Желтая карточка
Жоау Ламейра
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
24
Ricardinho
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
6
T. Jyry
ЦФ
19
Александру Тудоре
ЦФ
7
G. Grozav
(К) ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Оцелул
32
Iustin Popescu
ВР
27
David Maftei
ЦЗ
5
Nikola Stevanović
ЦЗ
6
Jonathan Cissé
ЦЗ
66
Жоау Ламейра
ОП
30
J. Cisotti (pen.)
(К) ЦП
31
D. Zivulic
ЦП
33
Vasilije Đurić
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
7
Frédéric Maciel
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
36
Alin Botogan
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Оцелул
12
Maksym Kovalov
ВР
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
71
Виктор Богачук
ЦП
17
R. Tanasa
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
11
A. Pop
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
19
Максим Кожокару
ЦП
21
Teles
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
4-3-3
38
Зима
24
22
4
2
23
44
20
Ханка
7
19
Тудоре
6
3-1-2-4
32
27
5
6
66
Ламейра
30
31
7
22
9
33
7
27
Байано
27
Байано
7
20
Ханка
14
14
20
Ханка
7
26
26
7
27
17
17
27
9
19
Кожокару
19
Кожокару
9
66
Ламейра
21
21
66
Ламейра
Остались в запасе
Петролул
Оцелул
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
12
Maksym Kovalov
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
71
Виктор Богачук
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
11
A. Pop
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
3
Alexandru Stanica
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
30
Ioan Tolea
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
17
Mihnea Radulescu
ЦП
71
David Ilie
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
99
Raul Bucur
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Остались в запасе
12
Maksym Kovalov
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
71
Виктор Богачук
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
11
A. Pop
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
2
Milen Zhelev
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Петролул - Оцелул
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
15
Офсайды
3
0
Количество передач
343
351
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
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Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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