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Сепси
Униря Слобозия
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
0
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Сепси
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Фарул
2 : 1
22.09.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 0
13.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
2 : 0
30.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
3 : 0
19.08.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Сепси
0 : 1
24.08.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 2
16.08.2024
Петролул
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Униря Слобозия
Сепси - Униря Слобозия: обзор матча 24 августа 2024
Сепси
24.08.2024, суббота, 19:00
Румыния. Лига I, 7 тур
0 : 1
Матч завершен
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Униря Слобозия
78'
Д. Поспелов (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - Униря Слобозия
Матч завершен
90'
+5
Замена
Filip Ilie
️️️️➡️️
Christ Afalna
90'
+3
Замена
Ștefan Pacionel
️️️️➡️️
A. Lopez
87'
Желтая карточка
Дмитрий Поспелов
Красная карточка
Branislav Ninaj
84'
Замена
Stefan Hajdin
️️️️➡️️
Mihajlo Nešković
81'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Дмитрий Поспелов
Замена
Sota Mino
️️️️➡️️
Кевин Варга
69'
Замена
Marian Draghiceanu
️️️️➡️️
Marius Coman
69'
Замена
Darius Oroian
️️️️➡️️
Bogdan Oteliță
69'
67'
Замена
Adnan Aganović
️️️️➡️️
Cristian Bărbuț
66'
Желтая карточка
Paolo Medina
61'
Желтая карточка
Laurentiu Vlasceanu
Желтая карточка
Branislav Ninaj
60'
Желтая карточка
Шерифф Каллаку
51'
Замена
Шерифф Каллаку
️️️️➡️️
Давид Зигер
46'
46'
Замена
Laurentiu Vlasceanu
️️️️➡️️
S. Camara
46'
Замена
Ionut Coada
️️️️➡️️
Florin Purece
40'
Желтая карточка
A. Lopez
Желтая карточка
Marius Coman
40'
Желтая карточка
Исник Алими
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
3
Флорин Стефан
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
21
Исник Алими
(К)
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
22
Габриэль Дебелюх
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
(К)
ВР
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
5
A. Lopez
ЦП
30
Florin Purece
ЦП
6
Marius Antoche
ЦП
20
Ovidiu Perianu
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
17
S. Camara
ЦФ
98
Christ Afalna
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Сепси
31
Szilárd Gyenge
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
55
N. Bardea
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
20
Marian Draghiceanu
ЦП
8
Майкл Брей
ЛВ
Униря Слобозия
1
Stefan Krell
ВР
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
27
Ștefan Pacionel
ЦП
9
Filip Ilie
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
2-4-1-4
3
Стефан
13
Чоботарию
18
Зигер
25
77
21
Алими
7
Варга
22
Дебелюх
9
33
82
2-3-5
12
29
60
Поспелов
5
30
6
20
23
98
17
15
77
14
14
77
25
17
17
25
7
Варга
5
5
7
Варга
18
Зигер
59
Каллаку
59
Каллаку
18
Зигер
9
20
20
9
17
7
7
17
30
8
8
30
5
27
27
5
98
9
9
98
23
77
77
23
Остались в запасе
Сепси
Униря Слобозия
31
Szilárd Gyenge
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
55
N. Bardea
ЦЗ
8
Майкл Брей
ЛВ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Stefan Krell
ВР
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Остались в запасе
31
Szilárd Gyenge
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
34
Акош Кечкеш
ЦЗ
55
N. Bardea
ЦЗ
8
Майкл Брей
ЛВ
Остались в запасе
1
Stefan Krell
ВР
14
Gabriel Lazar
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
4
Alexandru Dinu
ЦЗ
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
2
Andrei Dorobantu
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Статистика матча Сепси - Униря Слобозия
4
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Количество передач
491
220
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
63
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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