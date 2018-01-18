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ФКСБ
Политехника Яссы
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
18 января 2018, 18:01
4
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
30 марта 2016, 21:47
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ФКСБ
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
РФШ
Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
0 : 0
18.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
15.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 11 тур
Политехника Яссы
1 : 0
28.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
0 : 0
23.09.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
6 : 2
31.08.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид

ФКСБ - Политехника Яссы: обзор матча 17 августа 2024

ФКСБ
17.08.2024, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
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Политехника Яссы
27' М. Бордеяну
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Политехника Яссы
Матч завершен
Желтая карточка
Baba Alhassan
90' +9
Желтая карточка
Адриан Сут
90' +7
90' +6
Желтая карточка
Хесус Фернандес
Желтая карточка
Октавиан Попеску
90' +4
90' +2
Замена
Florin Ilie ️️️️➡️️ Михай Бордеяну
90' +2
Замена
Rareș Sebastian Ispas ️️️️➡️️ Флориан Камбери
Желтая карточка
W. Baeten
90'
86'
Желтая карточка
Михай Бордеяну
84'
Замена
Robert Mišković ️️️️➡️️ Alin Roman
Желтая карточка
Флорин Тэнасе
82'
Замена
Флорин Тэнасе ️️️️➡️️ Даниэль Попа
62'
60'
Замена
Дэвид Попа ️️️️➡️️ Andrei Gheorghita
60'
Замена
Tailson ️️️️➡️️ Валентин Джордже
51'
Желтая карточка
Давид Атанаскоски
Замена
Октавиан Попеску ️️️️➡️️ Александру Пантя
46'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
46'
Замена
W. Baeten ️️️️➡️️ Александру Балутэ
46'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
46'
Желтая карточка
Джойским Дава
45'
40'
Желтая карточка
Andrei Gheorghita
Красная карточка
Дариус Олару
36'
27'
ГОЛ! 0:1! Михай Бордеяну
Пас отдал Andrei Gheorghita
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
25
Александру Балутэ
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
19
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Политехника Яссы
88
Хесус Фернандес
ВР
33
Давид Атанаскоски
ЛЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
5
Самуэль Гуэ
ОП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Alin Roman
(К) ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
80
Andrei Gheorghita
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
18
Малком Эджума
ОП
42
Baba Alhassan
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
7
Флорин Тэнасе
АП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Luca Mihai
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
14
Robert Mišković
ЦП
70
Дэвид Попа
ПВ
99
Tailson
ЦФ
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
9
S. Harrison
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Тарновану
5
Дава
30
28
Пантя
8
Сут
16
Ликсандру
25
Балутэ
27
Олару
15
Стефанеску
3
19
Попа
4-1-3-2
88
Хесус Фернандес
42
Соареш
4
3
33
Атанаскоски
5
Гуэ
37
Бордеяну
10
11
Джордже
80
22
Камбери
16
Ликсандру
42
42
16
Ликсандру
25
Балутэ
24
24
25
Балутэ
19
Попа
7
Тэнасе
7
Тэнасе
19
Попа
28
Пантя
10
Попеску
10
Попеску
28
Пантя
15
Стефанеску
11
Микулеску
11
Микулеску
15
Стефанеску
22
Камбери
27
27
22
Камбери
37
Бордеяну
18
18
37
Бордеяну
10
14
14
10
80
70
Попа
70
Попа
80
11
Джордже
99
99
11
Джордже
Остались в запасе
ФКСБ
Политехника Яссы
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
18
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Luca Mihai
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
9
S. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
18
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Luca Mihai
ЦП
19
Кэтэлин Иту
ЦП
7
Goncalo Teixeira
ЦФ
9
S. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча ФКСБ - Политехника Яссы
6
1
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
530
267
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
10
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Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
Политехника Яссы
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