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Рапид
Динамо
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
13 мая, 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
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Рапид
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
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Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Рапид
0 : 0
28.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 10 тур
Униря Слобозия
1 : 2
23.09.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
0 : 2
16.09.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
1 : 2
23.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 11 тур
Динамо
2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
1 : 1
20.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
1 : 0
13.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.09.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя

Рапид - Динамо: обзор матча 18 августа 2024

Рапид
18.08.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо
53' К. Петрила (П)
79' А. Селмани (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Динамо
Матч завершен
90' +8
Замена
Răzvan Patriche ️️️️➡️️ A. Bani
Замена
Paul Iacob ️️️️➡️️ A. Pascanu
90' +4
89'
Замена
Cristian Licsandru ️️️️➡️️ Кэтэлин Кыржан
88'
Желтая карточка
Астрит Селмани
Желтая карточка
Andrei Borza
86'
Замена
Omar El Sawy ️️️️➡️️ Luka Gojković
85'
82'
Желтая карточка
Кэтэлин Кыржан
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Астрит Селмани
Желтая карточка
Cristian Ignat
77'
Замена
Borisav Burmaz ️️️️➡️️ Timotej Jambor
76'
Замена
Рэзван Оайдэ ️️️️➡️️ Diogo Mendes
75'
67'
Замена
Adrian Caragea ️️️️➡️️ Георгий Миланов
67'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Maxime Sivis
Желтая карточка
Cristian Sapunaru
59'
Желтая карточка
Filip Blažek
59'
59'
Желтая карточка
A. Bani
59'
Желтая карточка
Maxime Sivis
ГОЛ с пенальти! 1:0! Клаудиу Петрила
53'
Замена
Rares Pop ️️️️➡️️ J. Papeau
46'
Желтая карточка
Diogo Mendes
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Бенжамин Зигрист
ВР
21
Cristian Ignat
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
47
Кристофер Браун
(К) ПЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
96
J. Papeau
ЦП
28
Luka Gojković
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
18
Timotej Jambor
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
(К) ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
27
Maxime Sivis
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
22
A. Bani
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
36
Filip Blažek
ЦЗ
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Omar El Sawy
ЦП
19
Рэзван Оайдэ
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
77
Andrei Florescu
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
3-4-1-2
1
Зигрист
21
24
47
Браун
4
Кяйт
28
66
96
10
Петрила
5
18
3-3-4
1
28
4
Боатенг
3
Опруц
8
Гнаоре
17
Миланов
10
Кыржан
22
9
Селмани
19
27
5
6
6
5
28
7
7
28
66
19
Оайдэ
19
Оайдэ
66
96
55
55
96
18
11
11
18
22
23
23
22
10
Кыржан
6
6
10
Кыржан
27
98
98
27
17
Миланов
24
24
17
Миланов
Остались в запасе
Рапид
Динамо
16
Михай Айоани
ВР
36
Filip Blažek
ЦЗ
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
77
Andrei Florescu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
36
Filip Blažek
ЦЗ
7
Claudiu Micovschi
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
5
Răzvan Pașcalău
ЦЗ
77
Andrei Florescu
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
30
Raul Rotund
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Рапид - Динамо
5
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
17
Офсайды
0
2
Количество передач
364
416
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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