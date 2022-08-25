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Университатя
Глория Бузэу
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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Последние матчи
Все
Университатя
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
22.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
2 : 0
15.09.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя
1 : 1
31.08.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
2 : 1
24.08.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 9 тур
Глория Бузэу
0 : 0
14.09.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Униря Слобозия
2 : 1
02.09.2024
Глория Бузэу
Румыния. Лига I, 7 тур
Глория Бузэу
0 : 2
26.08.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

Университатя - Глория Бузэу: обзор матча 16 августа 2024

Университатя
16.08.2024, пятница, 22:00
Румыния. Лига I, 6 тур
5 : 1
Матч завершен
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Глория Бузэу
35' Д. Мальдонадо
45' S. Bana
63' А. Митрица
73' А. Меквабишвили
84' M. Căpățînă
67' К. Будеску
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - Глория Бузэу
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Alin Dobrosavlevici
Замена
Ștefan Baiaram ️️️️➡️️ Elvir Koljić
88'
ГОЛ! 5:1! Mihai Căpățînă
Пас отдал Lyes Houri
84'
Замена
Lyes Houri ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
78'
Замена
Mihai Căpățînă ️️️️➡️️ Александру Митрица
78'
Желтая карточка
Александру Митрица
77'
ГОЛ! 4:1! Анзор Меквабишвили
Пас отдал Takuto Oshima
73'
69'
Замена
Alexandru Stan ️️️️➡️️ Cristian Dumitru
Замена
David Barbu ️️️️➡️️ Stefan Bana
69'
Замена
Carlos Mora ️️️️➡️️ Луис Парадела
69'
67'
ГОЛ! 3:1! Константин Будеску
Пас отдал Sergiu Pîrvulescu
ГОЛ! 3:0! Александру Митрица
63'
52'
Желтая карточка
Diego
Желтая карточка
Денил Мальдонадо
49'
46'
Замена
Ion Gheorghe ️️️️➡️️ Dragoș Tescan
46'
Замена
Константин Будеску ️️️️➡️️ Daniel Benzar
46'
Замена
Давид Тавареш ️️️️➡️️ Дарио Канаджижа
46'
Замена
Sergiu Pîrvulescu ️️️️➡️️ Robert Salceanu
ГОЛ! 2:0! Stefan Bana
45'
ГОЛ! 1:0! Денил Мальдонадо
35'
Желтая карточка
Луис Парадела
32'
19'
Желтая карточка
Ricardo Matos
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К) ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Глория Бузэу
39
Дориан Райлеан
ВР
21
Alin Dobrosavlevici
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
18
Robert Salceanu
ЦЗ
66
Rassambek Akhmatov
ЦП
9
Ricardo Matos
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
8
Daniel Benzar
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
87
Diego
ЦФ
7
Cristian Dumitru
(К) ЦФ
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
17
Carlos Mora
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Глория Бузэу
29
Dragos Horeboiu
ВР
12
Alexandru Greab
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Sergiu Pîrvulescu
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
23
Vlad Prejmerean
ЦП
98
Andreas Mihaiu
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
10
Константин Будеску
АП
88
Ion Gheorghe
ЦФ
19
Alexandru Stan
ЦФ
3-1-3-3
21
11
Банку
3
Мальдонадо
25
Сьерра
5
Меквабишвили
28
Митрица
31
8
7
Парадела
19
2
3-3-4
39
Райлеан
21
5
18
66
9
27
Канаджижа
7
87
11
8
31
27
27
31
28
Митрица
23
23
28
Митрица
19
10
10
19
5
Меквабишвили
14
14
5
Меквабишвили
7
Парадела
17
17
7
Парадела
18
22
22
18
27
Канаджижа
20
Тавареш
20
Тавареш
27
Канаджижа
8
10
Будеску
10
Будеску
8
11
88
88
11
7
19
19
7
Остались в запасе
Университатя
Глория Бузэу
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
29
Dragos Horeboiu
ВР
12
Alexandru Greab
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
23
Vlad Prejmerean
ЦП
98
Andreas Mihaiu
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
36
Florin Gașpar
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
37
Marian Danciu
ЦФ
Остались в запасе
29
Dragos Horeboiu
ВР
12
Alexandru Greab
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
99
Cosmin Gladun
ЦЗ
23
Vlad Prejmerean
ЦП
98
Andreas Mihaiu
ЦП
6
Tudor Calin
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Андрей Препелицэ
Статистика матча Университатя - Глория Бузэу
3
3
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
18
8
Офсайды
3
0
Количество передач
618
368
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Roman, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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